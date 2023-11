Nach der Abspaltung des Wagenknecht-Flügels gibt sich der Linken-Vorsitzende Martin Schirdewan als Freund von Klassenkampf und Generalstreiks und fordert einen Preisdeckel für Brot. Kann er so seine Partei retten?

Von Boris Herrmann und Angelika Slavik, Berlin

Die Uhr an der Wand im Büro von Martin Schirdewan zeigt immer noch Sommerzeit. Manche würden sagen, hier ist die Uhrzeit auch egal, schließlich habe der Linken jetzt ohnehin das letzte Stündchen geschlagen. Schirdewan sieht das nicht so. Aber klar, natürlich hat er sich seinen Job in Berlin ein bisschen anders vorgestellt.