Jetzt will er also doch noch einmal weitermachen, zumindest vorübergehend. Dietmar Bartsch, der Mitte August überraschend angekündigt hatte, sich nach acht Jahren vom Fraktionsvorsitz der Linken im Bundestag zurückzuziehen, überrascht diesmal mit einem einstweiligen Rückzug vom Rückzug. "Ich bin als Fraktionsvorsitzender im Amt" sagte Bartsch am Dienstag auf dem Weg zur Fraktionssitzung im Reichstagsgebäude. Und daran wird sich nach SZ-Informationen auch bis auf Weiteres nichts ändern.