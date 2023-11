Trotz Massenprotesten wie am Samstag in Berlin klagen führende Aktivisten über Ermattung und Frustration bei den Klimaschützern. Sogar der Markenkern, die Straßenblockade, steht infrage.

Von Jan Heidtmann, Berlin

Es ist ein übler Tag, um seinen Ärger auf die Straße zu tragen. Gerade einmal drei Grad hat es an diesem Samstag in Berlin, der Himmel ist betongrau, es regnet immer wieder in dicken Tropfen. Und ein paar hundert Meter die Straße des 17. Juni hinunter versammeln sich dazu noch die Friedensdemonstranten rund um Sahra Wagenknecht. Harte Konkurrenz also.