Von Constanze von Bullion

Detailansicht öffnen Vor allem Gerichte, die speziell auf Kinder abzielen, sind häufig zu ungesund. (Foto: TroyanPhotox/IMAGO/Pond5)

Trotz aller Ankündigungen der Lebensmittelindustrie enthalten viele Fertigprodukte in Deutschland auch weiter zu viel Zucker, Fett und Salz. Besonders schlecht schneiden Süßgetränke und Frühstückscerealien ab, deren Optik speziell auf Kinder zielt. "Die besonders zuckerhaltigen Produkte sind sogar noch zuckerhaltiger geworden", sagte Bundesernährungsminister Cem Özdemir (Grüne) am Dienstag bei der Präsentation eines Berichts des Max-Rubner-Instituts in Berlin. Mit "frommen Worten alleine" sei hier keine Verbesserung zu erreichen.

Im Rahmen einer nationalen Strategie der Bundesregierung von 2018 hatten sich elf Verbände der Lebensmittelwirtschaft verpflichtet, bis 2025 Zucker, Fette und Salz in ihren Produkten zu reduzieren. Die Milchindustrie etwa wollte in Nahrungsmitteln mit Kinderoptik den Zuckergehalt im Schnitt um 15 Prozent verringern. In Frühstückscerealien mit Kinderaufmachung sollte er um mindestens 20 Prozent zurückgehen. Das bundeseigene Max-Rubner-Institut überwacht seither, ob die Rezepturen tatsächlich gesünder werden. Ergebnis für 2022: Bei Quark und Joghurt gab es Verbesserungen. Bei Limonaden und Knusperflocken für Kinder hingegen sind die Zuckerwerte teilweise noch gestiegen.

Nach dem Bericht des Instituts ist der Zuckergehalt in Fertig-Müslis und Frühstücksflocken seit 2016 zwar generell zurückgefahren worden. In 100 Gramm Cerealien, die mit bunter Optik oder Sammelbildchen um Kinder warben, lag der Wert im Schnitt allerdings immer noch bei 17 Gramm. Das entspricht mehr als vier Zuckerwürfeln - und liegt über dem Durchschnittswert aller Cerealien von 14,7 Gramm Zucker. Deutlich weniger als die Hälfte der untersuchten Frühstücksflocken für Kinder entsprach dem Nährwertprofil der Weltgesundheitsorganisation WHO.

Müsliriegel für Kinder enthielten 2020 mehr Zucker als alle anderen Riegel

Besonders ungesunde Marken darf die Bundesregierung nicht öffentlich benennen. Der Bericht lässt aber problematische Produktgruppen erkennen. Waffelgebäcke und Nudelsaucen für Kinder etwa hatten 2021 im Schnitt den höchsten Fettgehalt aller vergleichbaren Produkte. Müsliriegel für Kinder, gern mal als Pausensnack beworben, enthielten 2020 mehr Zucker als alle anderen Riegel. In vorgegartem Geflügel und Salami mit Kinderlogo war mehr Fett als in den meisten Vergleichsprodukten. Bei Süßgetränken senkte die Industrie den Zuckergehalt zwischen 2018 und 2019 auf durchschnittlich 5,4 Gramm pro 100 Milliliter. 2022 stieg er aber wieder auf 6,3 Gramm. Im obersten Viertel der süßesten Getränke fanden sich sogar mehr als acht Gramm Zucker.

"Es gibt keine signifikante Reduktion beim Zuckergehalt", sagte Pablo Steinberg, Präsident des Max-Rubner-Instituts am Dienstag mit Blick auf Süßgetränke. Bei der Untersuchung von rund 7000 Produkten seien zwar auch Verbesserungen zu verzeichnen. Bei Joghurt und Quarkprodukten gebe es "etwa eine Reduktion von 20 Prozent Zucker". Bei etlichen Nahrungsmitteln mit Kinderaufdruck aber reichten die bisherigen Anstrengungen nicht. 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland seien übergewichtig, sechs Prozent extrem übergewichtig. Geplant sei nun ein eigenes Ernährungsmonitoring für junge Menschen.

"In diesem Fall geht es neben der gesundheitlichen Frage auch um die soziale Frage", betonte Bundesernährungsminister Özdemir. Von Übergewicht betroffen seien gerade Kinder aus bildungsfernen Familien oder aus Haushalten von Geringverdienern. Jeder dürfe essen und trinken, was er wolle. Aber jedes Kind habe auch ein Recht darauf, mit gesunden Zähnen alt zu werden. "Einfach darauf zu setzen, der Markt wird es schon regeln, wird in diesem Fall nicht funktionieren."

Das Ergebnis des Monitorings sei "alarmierend", sagte Renate Künast

Noch deutlicher wurde Özdemirs Parteifreundin, die ehemalige Verbraucherschutzministerin Renate Künast. Das Ergebnis des Monitorings sei "alarmierend", sagte sie. "Große Teile der Lebensmittelindustrie sind noch immer nicht bereit, Kinderprodukte so anzupassen, dass sie gesünder sind und den Kriterien des Nährwertprofil-Modells der WHO entsprechen." Eine Regulierung der Kinderwerbung sei "dringend nötig". Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch erklärte: "Die Schonfrist für die Junkfood-Konzerne ist abgelaufen."

Das zielte auf den Streit um Werbebeschränkungen. Minister Özdemir will Werbung für ungesundes Essen vor Schulen und in jugendaffinen Internetkanälen verbieten, um Kinder zu schützen. Zwischen 6 und 23 Uhr sollte für Chips oder Gummibärchen auch im Fernsehen nicht mehr geworben werden. Lebensmittelindustrie und FDP halten das für überzogen. Denn als ungesund definierten die WHO und Özdemirs Haus zuletzt auch fetthaltige Produkte wie Butter oder Leerdamer-Käse. Der Minister hat seinen Entwurf nun entschärft und das Werbeverbot auf Zeiten begrenzt, in denen Kinder viel fernsehen. Eine Einigung ist nicht gefunden.