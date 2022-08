Von Oliver Klasen

Das, was die beiden Minister an diesem Mittwoch in Berlin vor der Bundespressekonferenz vorstellen, dürfte im Grunde niemanden mehr überraschen. Es geht um die Frage, wie sich das Land für den Fall wappnet, dass im Herbst möglicherweise eine neue Corona-Variante grassiert. Was tut die Regierung, wenn wegen massenhafter Krankheitsfälle Beeinträchtigungen in kritischen Bereichen drohen? Wie vermeidet die Politik, dass, wie in den beiden vergangenen Wintern, das Gesundheitssystem an seine Grenzen kommt?

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) haben ihre Pläne für ein neues Infektionsschutzgesetz - nach wochenlangen Diskussionen und internem Ringen - bereits Anfang August präsentiert. An diesem Mittwoch gingen sie schließlich durch das Kabinett. Der Kompromiss sieht im Kern vor, dass zum Schutz vor einer Corona-Herbstwelle von Oktober an die Bundesländer wieder Maskenpflichten in öffentlich zugänglichen Innenräumen beschließen können. Sogenannte Lockdowns und Schulschließungen sind ausgeschlossen. "Das Ziel ist, dass wir Todesfälle und die Überlastung der Kliniken verhindern", so Lauterbach.

Bundesweit einheitlich sollen lediglich die Schutzmaßnahmen im Fernverkehr der Bahn und beim Fliegen sowie für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen geregelt werden. Neben der Maskenpflicht soll für Kliniken und die Pflege auch eine Testpflicht für Beschäftigte und Besucher gelten, mit möglichen Ausnahmen für frisch geimpfte und genesene Personen.

So weit, so klar. Doch die Pläne für ein neues Infektionsschutzgesetz haben noch immer das Potenzial, zu erheblichen Verwerfungen in der Koalition zu führen. Buschmann hat in einem Deutschlandfunk-Interview erkennen lassen, dass er bei den Beratungen im Bundestag Änderungen am Vorschlag der Regierung erwartet. "Das letzte Wort hat da natürlich das Parlament", betonte er.

Insbesondere über die Maskenpflicht in Flugzeugen wird seit einigen Tagen diskutiert, nachdem in einem Regierungsflieger mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auf dem Weg nach Kanada von den meisten Mitreisenden keine Masken getragen wurden. Allerdings war der Zugang zu der Bundeswehr-Maschine, anders als bei Linienflügen, nur mit einem aktuellen negativen PCR-Test möglich. Buschmann kritisiert dennoch das dadurch entstandene Bild in der Öffentlichkeit. Es sei der Eindruck erweckt worden, für die Bevölkerung seien andere Regeln gültig als für "die da oben". Er finde es "politisch klüger, von solchen Ausnahmen, wenn sie denn bestehen, keinen Gebrauch zu machen", so der Minister.

Aus der FDP gibt es Forderungen, die Maskenpflicht in Flugzeugen sowie anderen öffentlichen Verkehrsmitteln abzuschaffen beziehungsweise zu einer bloßen Empfehlung zu machen. "Sobald das Kabinett die endgültige Fassung des Infektionsschutzgesetzes verabschiedet hat, werden wir uns mit unseren Koalitionspartnern absprechen und prüfen, wo Nachbesserungsbedarf besteht", sagte etwa FDP-Fraktionschef Christian Dürr dem Spiegel.