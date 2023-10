Der Eiffelturm in den Farben Israels: In Frankreich ist symbolisch nichts stärker, als wenn das Pariser Wahrzeichen im Zeichen einer Sache strahlt - nachts, im Lichtgewand, wie nun am Montag wieder. In mehreren Städten des Landes gab es Solidaritätsmärsche für die Opfer des Terrorangriffs der Hamas, und die Teilnahme daran war wahrscheinlich auch deshalb so groß, weil die schlimmen Szenen aus Nahost die Franzosen an die Terrornacht im Pariser Osten vor acht Jahren erinnerte: Der Überfall auf die jungen Teilnehmer der Rave Party beim Kibbutz Reim in Israel erinnerte an das Attentat auf die Konzertbesucher des Bataclan im elften Arrondissement und auf die Gäste in den Cafés in dessen Nähe am 13. November 2015.