Die ehemalige Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel hat sich jetzt auch aus der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) zurückgezogen. Merkel war bisher nicht nur eines der 55 Mitglieder der CDU-nahen Stiftung, sie saß dort auch im Vorstand. Bei den turnusmäßigen Neuwahlen ist sie jetzt nicht mehr angetreten, obwohl die Stiftung das gerne gesehen hätte. Merkel habe "nicht mehr für Vorstand und Mitgliederversammlung zur Verfügung" gestanden, sagte der Sprecher der KAS am Freitag auf Nachfrage. Über den Rückzug der Altkanzlerin hatte zuerst die Zeitschrift Spiegel berichtet. Merkel hat mit ihrer Partei schon länger fast nichts mehr zu tun. Sie besucht keine Bundesparteitage mehr, den Ehrenvorsitz der CDU will sie nicht übernehmen. Der Rückzug aus der Adenauer-Stiftung scheint nun ein weiterer Schritt der Abnabelung zu sein. Armin Laschet und Annegret Kramp-Karrenbauer, auch sie sind ehemalige CDU-Vorsitzende, sitzen im Gegensatz zu Merkel weiterhin im Vorstand der Adenauer-Stiftung. Neu in das Gremium wurden jetzt der amtierende CDU-Chef Friedrich Merz, der ehemalige niedersächsische Ministerpräsident und heutige Europaabgeordnete David McAllister, der Brandenburger CDU-Chef Jan Redmann sowie die Berliner Justizsenatorin Felor Badenberg gewählt. Präsident der KAS bleibt der langjährige Bundestagspräsident Norbert Lammert.