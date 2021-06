Unverbauter Blick aufs Wasser und in die Schweizer Alpen ist am Bodensee ein kostbares Gut.

Von Claudia Henzler, Ravensburg

Wer das Bodenseeufer in Friedrichshafen in Richtung Norden verlässt, passiert unwirtliche Gewerbegebiete, den Regionalflughafen mit dem Zeppelin-Hangar und das Messegelände. Noch einen Kilometer weiter beginnt dann eine andere, idyllischere Welt: Dort liegt Hirschlatt, umgeben von sanften Hügeln und den typischen Obstplantagen der Bodenseeregion. Eine Siedlung, die 1972 nach Friedrichshafen eingemeindet wurde, sich aber einen dörflichen Charakter bewahrt hat.

Ulfried Miller wartet etwas außerhalb auf einem Feldweg und zeigt auf einen Acker und zwei Obstplantagen. Hier könnte in den nächsten Jahren ein interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet entstehen. Miller ist Regionalgeschäftsführer der Naturschutzorganisation BUND und will das verhindern. Dass diese 300 000 Quadratmeter Grund bebaut werden könnten, steht im neuen "Regionalplan Bodensee-Oberschwaben". Er gibt 87 Städten und Gemeinden in drei Landkreisen vor, wie sie sich entwickeln dürfen. Er legt fest, wo in den nächsten 15 Jahren Wohn- und Gewerbegebiet entstehen oder Straßen gebaut werden könnten, aber auch, wo Erholungsflächen gesichert werden müssen.

Seit Monaten tobt in der Region ein heftiger Streit über das Werk, das Klimaschützer nur "Höllenplan" nennen. Junge Aktivisten haben ein Waldstück besetzt, das dem Kiesabbau weichen soll. Für den BUND ist der symbolträchtige Kampfplatz im Altdorfer Wald dagegen eher ein Nebenschauplatz. Er protestiert in einem breiten Bündnis, dem auch Landwirte angehören, gegen den Flächenverbrauch allgemein: Mehr als 25 Quadratkilometer Wiesen, Äcker und Wälder könnten insgesamt geopfert werden, um Platz für neue Einfamilienhaussiedlungen oder Logistikzentren zu schaffen.

"Friss die Hälfte", fordert der Umweltschützer

Das Gewerbegebiet bei Hirschlatt ist aus Sicht von Ulfried Miller nur ein besonders krasses Beispiel dafür, dass der Regionalplan "nicht in die Zeit passt", wie er sagt. Angesichts des Ziels, die Erderwärmung auf 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu beschränken, sei eine andere Politik nötig: "Wenn man das runterbricht, bleibt nur: Friss die Hälfte."

Verantwortlich für den Plan ist der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben, eine kommunal getragene Institution, in der Verwaltungsexperten Pläne vorbereiten, die von Lokalpolitikern beschlossen werden. Im Verwaltungssitz am Rande der Ravensburger Altstadt wehrt sich Verbandsdirektor Wilfried Franke, ein erfahrener Verwaltungsbeamter, gegen die heftige Kritik. "Unsere Aufgabe ist es, auf Basis einer realistischen Zukunftsprognose zu planen", sagt Franke. Die Gegend sei hochattraktiv und ziehe immer neue Einwohner an: "Wir müssen den Menschen planerisch ein Dach über dem Kopf ermöglichen."

Der Zuzug in die Region hält weiter an

Er müsse einen Plan vorlegen, der vor Gericht Bestand hat, ergänzt Franke. Der Klimaschutz sei nur einer von vielen Belangen, die der Verband dabei abzuwägen habe. Der Verwaltungsdirektor und seine Mitarbeiter haben sich durchaus kluge Gedanken gemacht, wie der anhaltende Zuzug in die Region gesteuert werden könnte. So sehen sie am Bodenseeufer nur noch wenig Kapazitäten, weshalb Gemeinden in der zweiten Reihe Siedlungsschwerpunkt werden sollen.

Der Grundkonflikt besteht darin, dass im Plan zwar vom sparsamen Umgang mit Boden die Rede ist, der Flächenverbrauch aber nicht gesetzlich begrenzt ist. Bei der "Netto-Null", die im Koalitionsvertrag der grün-schwarzen Landesregierung steht, handelt es sich bislang um ein politisches Ziel. Ulfried Miller vom BUND ist der Ansicht, dass Städte und Gemeinden erst dann effizienter mit Flächen umgehen, wenn ihnen Grenzen gesetzt werden. Potenziale seien vorhanden: Man könne Parkhäuser statt großer Parkplätze bauen und Innenstädte verdichten statt Neubaugebiete auszuweisen.

In dieser Woche werden die Kommunalpolitiker im Regionalverband über Einwände zu diesem Plan beraten. Bis Ende Juni soll er beschlossen werden. Wilfried Franke mahnt in der Diskussion zu mehr Gelassenheit: "Selbst wenn unser Plan durchgeht, rollen nicht die Bagger an", sagt er: "Wir geben einen Rahmen vor, eine Obergrenze. Die Planungshoheit liegt bei den Kommunen. Wenn die das nur zur Hälfte umsetzen, haben wir damit kein Problem."