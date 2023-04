Das Braunkohlekraftwerk Neurath in Nordrhein-Westfalen.

Wenn es so weitergehe, würden die Ziele für den Ausstoß von Treibhausgasen für das Jahr 2030 um 40 Prozent verfehlt.

Von Oliver Klasen

Reicht es oder reicht es nicht? Tut die Bundesregierung genug, um die selbst gesteckten Klimaziele einzuhalten, die bis zum Jahr 2030 immerhin eine Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen um 65 Prozent vorsehen?

Der Expertenrat für Klimafragen, der an diesem Montag seinen Prüfbericht vorgestellt hat, stellt der Ampelkoalition dafür ein schlechtes Zeugnis aus. Zwar sei es gelungen, die Gesamtemissionen in Deutschland von 760 Megatonnen im Jahr 2021 auf 746 Megatonnen im Jahr 2022 zu senken.

Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019, dem letzten Jahr vor der Corona-Krise, sei sogar eine Verringerung um 49 Megatonnen geschafft worden. Allerdings sei das völlig unzureichend, um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen. Wenn man die bisherige Entwicklung bis zu jenem Jahr fortschreibe, dann würden die Ziele für den Ausstoß der Treibhausgas-Emissionen um 190 Millionen Tonnen oder um mehr als 40 Prozent verfehlt, so Hanns-Martin Henning, der Vorsitzende des Expertenrates.

Das Gremium wurde 2019 unter der damaligen großen Koalition eingesetzt und soll sicherstellen, dass die Klimaziele der Bundesregierung nicht nur auf dem Papier stehen. Erfolge und Misserfolge in einzelnen Sektoren sollen nachprüfbar sein und Sofortprogramme nach sich ziehen.

Aufgabe des Expertenrates ist es etwa, die Daten zu evaluieren, die das Umweltbundesamt regelmäßig vorlegt, zuletzt im März. Oberflächlich betrachtet sahen diese Daten ganz gut aus. Deutschland hat für 2022 sein Klimaziel erreicht - allerdings nur, weil die Industrie infolge des Kriegs in der Ukraine, der Energiekrise, von Corona-Nachwehen und Lieferketten-Problemen ihre Produktion gedrosselt hat. In anderen Sektoren sah es deutlich schlechter aus.

"Es könnte der Eindruck entstehen, dass Deutschland auf einem sicheren Weg ist bei der Einhaltung der Klimaziele. Dieser Eindruck relativiert sich aber bei einer genaueren Betrachtung", sagt Hans-Martin Henning, der Vorsitzende des Klima-Expertenrates.

In der Energiewirtschaft stiegen die Emissionen erwartungsgemäß an, weil das fehlende Gas aus Russland zum Teil durch den Rückgriff auf schmutzige Kohlekraftwerke kompensiert wurde. Bei der Beheizung von Gebäuden sank der Ausstoß zwar leicht, lag aber wie im Vorjahr leicht über Plan. Größtes Problem ist der Verkehr. Hier stiegen die Emissionen sogar an, der Bereich lag mit fast zehn Millionen Tonnen sogenannter Kohlendioxid (CO₂)-Äquivalente über der Zielmarke.

"Was wir letztes Jahr an Emissionsminderung gesehen haben, ist vor allem krisenbedingt. Die Reduzierung geht zu langsam, um zu die Ziele zu erreichen", sagt Brigitte Knopf, die Mitglied im Expertengremium ist. Allerdings sei "der Peak" der Emissionen inzwischen erreicht, Deutschland sei auf dem Weg, die Treibhausgase zu reduzieren, allerdings langsam.

Der Expertenrat äußerte sich auch zu den Beschlüssen des Koalitionsausschusses. Dieser hatte vor zwei Wochen unter dem Druck der FDP eine Aufweichung der Sektorziele beschlossen. Das sieht der Expertenrat kritisch. Zwar bleibe weiterhin das jährliche Monitoring in den einzelnen Sektoren bestehen, allerdings würden Handlungsanweisungen nur noch dann erfolgen, wenn ein Sektor seine Ziele zwei Jahre hintereinander nicht erfülle. Das gefährde jedoch die Erreichung der Ziele für 2030.

