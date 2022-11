SZ Plus Klimaaktivismus : Kampf des Klebens

Sie blockieren Kreuzungen, bewerfen Gemälde mit Kartoffelbrei und die Wachsfigur von King Charles mit Schokokuchen: Aktivisten wie die der "Letzten Generation" protestieren in diesem Jahr immer radikaler. Was treibt sie an? Und wo sind ihre Grenzen? Unterwegs auf den Straßen Berlins und am Mittelmeer.