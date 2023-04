Sie alle kämpfen gegen die Klimakrise - doch wie dieser Protest aussehen soll, das sehen Aktivisten unterschiedlich. In welchen Punkten sich "Fridays for Future", "Extinction Rebellion" und die "Letzte Generation" widersprechen.

Von Jan Heidtmann, Berlin

Gemessen an den Aussagen mancher Politiker befindet sich Berlin in diesen Wochen in einer Art Ausnahmezustand. Bereits am Dienstag beschrieb CDU-Generalsekretär Mario Czaja die Klimaaktivisten von "Extinction Rebellion" als "Gewalttäter" und die Protestierenden der "Letzten Generation" als "Extremisten", die die Bürger "von der Arbeit abhalten". Für den stellvertretenden FDP-Chef Wolfgang Kubicki "versündigen" sie sich mit ihren Aktionen "an unserer Demokratie". Selbst die Grünen warnen vor weiteren Aktionen, auf die sich die Berliner Polizei seit Wochen umfangreich vorbereitet hat.