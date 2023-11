Reaktionen auf Kissingers Tod:"Am dankbarsten bin ich für seine Freundschaft"

Der frühere US-Präsident George W. Bush hat den verstorbenen ehemaligen Außenminister Henry Kissinger gewürdigt. "Mit dem Tod von Henry Kissinger hat Amerika eine der verlässlichsten und unverwechselbarsten Stimmen in Fragen der Außenpolitik verloren", teilte Bush mit. Kissinger habe in den Regierungen zweier US-Präsidenten gearbeitet und viele weitere beraten, schrieb Bush - auch ihn. "Ich bin dankbar für diesen Dienst und Rat, aber am dankbarsten bin ich für seine Freundschaft." Lange habe er Kissinger, der als Junge vor den Nazis floh und sie später in der US-Armee bekämpfte, bewundert. "Laura und ich werden seine Weisheit, seinen Charme und seinen Humor vermissen. Und wir werden immer dankbar sein für die Beiträge von Henry Kissinger."

Mike Pompeo, ehemaliger US-Außenminister, betonte, Kissinger habe unauslöschliche Spuren in der amerikanischen und der Weltgeschichte hinterlassen. "Ich werde für seinen freundlichen Rat und seine Hilfe während meiner Zeit als Minister immer dankbar sein", schrieb Pompeo auf X. "Immer unterstützend und immer informiert, seine Weisheit hat mich nach jedem unserer Gespräche besser und besser vorbereitet gemacht."

In den sozialen Medien hingegen fielen die Reaktionen auf den Tod Kissingers weit weniger wohlwollend aus. Einige User veröffentlichten nach Bekanntwerden von Kissingers Tod feierliche Videos. Das Magazin Rolling Stone titelte: "Henry Kissinger, der von der herrschenden Klasse Amerikas geliebte Kriegsverbrecher, ist endlich gestorben."

Noch lange nachdem Kissinger aus dem Amt ausgeschieden war, übte er ungewöhnlichen Einfluss auf die Weltpolitik aus. Erst im Juli hatte er etwa den chinesischen Staatschef Xi Jinping in Peking getroffen - zu einem Zeitpunkt als sich die amerikanisch-chinesischen Beziehungen auf einem Tiefpunkt befanden. In China wird der ehemalige US-Außenminister dafür gefeiert, dass er unter Nixon für eine Annäherung zwischen den USA und China gesorgt hatte.

Nixons Töchter, Tricia Nixon Cox und Julie Nixon Eisenhower, sagten, ihr Vater und Kissinger hätten "eine Partnerschaft genossen, die eine Generation des Friedens für unsere Nation hervorgebracht hat". Sie würdigten Kissingers herausragende Rolle bei der "historischen Öffnung" der USA gegenüber der Volksrepublik China und bei der Entspannung der Beziehungen mit der Sowjetunion - Initiativen, die das Ende des Kalten Krieges einleiteten. "Seine 'Shuttle-Diplomatie' in den Nahen Osten habe dazu beigetragen, die Spannungen in dieser unruhigen Region der Welt zu entspannen", sagten die Nixon-Töchter in einer Erklärung.