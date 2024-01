Krankenhäuser:Lauterbach kämpft um seine Reform

Man kann jedenfalls nicht sagen, dass Karl Lauterbach nicht alles versucht. Der Bundesgesundheitsminister ringt in diesen Tagen um die Krankenhausreform und wer noch Zweifel hatte, dass Lauterbach mit allen Mitteln kämpfen will, konnte sich am Dienstag in der Bundespressekonferenz vom Gegenteil überzeugen. Dort gab Lauterbach eine Pressekonferenz, um zu erläutern, warum es die Reform, wie der Minister sie sich vorstellt, unbedingt geben müsse. Und argumentativ wie personell machte Lauterbach dabei den ganz großen Aufschlag.

Die Krankenhausreform sei "nötiger als sie je gewesen sei", sagte Lauterbach. Denn in Deutschlands Krankenhäusern gebe es keineswegs nur finanzielle Probleme, im Gegenteil: "Es gibt große Qualitätsdefizite in unseren Kliniken", so der Minister. Das Problem seien vor allem kleinere Häuser, die komplexe Eingriffe nur selten und deshalb in suboptimaler Qualität ausführen würden. Dann zitierte er einen namentlich nicht näher benannten Wissenschaftler: Der habe jüngst in kleiner Runde gesagt, einen großen Krebseingriff in einer kleinen Klinik "gönne ich meinem schlimmsten Feind nicht".

Behandlungen in der richtigen Klinik könnten viele Todesfälle verhindern

Deutschlands Krankenhäuser, vom Bundesgesundheitsminister als Pfuschbuden gezeichnet - das sieht man nicht alle Tage.

Begleitet wurde Lauterbach in der Pressekonferenz von gleich drei Professoren: Einer davon war Reinhard Busse von der TU Berlin. Der hatte zur Argumentation seines Ministers die passenden Zahlen mitgebracht. Würde auch nur ein kleiner Teil der Menschen, die sich heute aus Unwissenheit in der falschen Klinik behandeln ließen, in das richtige Krankenhaus wechseln, könnten viele Todesfälle verhindert werden, das war die Kernaussage von Busses Forschungsergebnissen.

Konkretes Beispiel: Würden sich fünf Prozent der Herzinfarktpatienten für ein gutes statt für ein schlechtes Krankenhaus entscheiden, gäbe es laut Busse pro Jahr 550 Todesfälle weniger. Bei den Schlaganfallpatienten wäre es 740 vermiedene Tote, bei Lungenentzündung mehr als 1000 und bei hüftgelenksnahen Femurfrakturen, besser bekannt als Oberschenkelhalsbrüche, 150 Sterbefälle weniger. Diese Zahlen gelten alle für die Annahme, das nur fünf Prozent der Patienten die Klinik wechseln.

Damit Patienten aber überhaupt wissen können, welche Klinik für sie die beste Wahl ist, braucht es - so sieht es Karl Lauterbach - das Transparenzgesetz. Wegen dieses Gesetzesvorhabens liegt er seit Monaten mit den Ländern im Clinch, seit November hängt es gar im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat fest. Das Transparenzgesetz sieht vor, eine Art öffentlich einsehbaren Klinikatlas zu erstellen: Patienten sollen über eine interaktive Landkarte sehen können, welche Klinik welchen Eingriff zu welcher Qualität anbietet - und so eine bessere Entscheidung treffen können. Weil das Transparenzgesetz eine Art Vorstufe für Lauterbachs eigentlich geplante große Klinikreform ist, versuchte der Minister in den vergangenen Tagen alles, um das Transparenzgesetz noch in dieser Woche durch den Vermittlungsausschuss zu bekommen. Daraus wurde nichts.

Lenken die Bundesländer ein? Fraglich.

Stattdessen soll das Transparenzgesetz nun am 21. Februar verhandelt werden, was wiederum bedeutet, dass es am 22. März den Bundesrat passieren könnte. Das funktioniert allerdings nur, wenn die Länder diesmal mehrheitlich auf seiner Seite sind - vor Weihnachten hatte ihm etwa auch das SPD-geführte Brandenburg die Gefolgschaft verweigert. Lauterbach selbst gab sich am Dienstag zuversichtlich: Der Klinikatlas werde den Patienten am 1. Mai zur Verfügung stehen, kündigte der Minister an. Die Klinikreform selbst werde im April durch das Kabinett verabschiedet und trete dann 2025 in Kraft. "Die Krankenhausreform ist zurück in der Spur", so Lauterbach.

Woraus sich nach dem monatelangen Streit mit den Ländern jetzt sein Optimismus speist, blieb allerdings auch auf Nachfrage offen. Kaum 24 Stunden zuvor soll es in der Gesundheitsministerkonferenz - also den Gesprächen zwischen Lauterbach und seinen Amtskollegen aus den Ländern - erneut Misstöne gegeben haben. Ein Grund des Ärgers: Lauterbach will anders als angekündigt die Krankenhausreform nun als nicht zustimmungspflichtiges Gesetz beschließen. Er wäre beim wichtigsten Projekt seiner Amtszeit dann also formal nicht auf das Einverständnis der Länder angewiesen.

Auf dem Podium: Jens Scholz, Vorsitzender des Verbands der Universitätskliniken

Allerdings: Auch das Transparenzgesetz war eigentlich nicht abhängig von der Zustimmung des Bundesrats. Durch das Anrufen des Vermittlungsausschusses haben die Länder es dennoch bald vier Monate aufgehalten, Ausgang immer noch offen. Dazu kommt: Für das Gesetz zur Klinikreform gibt es noch nicht einmal einen Referentenentwurf. Dieser sei kurz vor der Fertigstellung, so Lauterbach.

Wie sehr der Minister auch auf die Öffentlichkeit hofft, um seine Pläne ins Ziel zu bekommen, zeigt ein weiterer Gast auf dem Podium der Bundespressekonferenz: Dort saß Jens Scholz. Scholz ist der Vorsitzende des Verbands der Universitätskliniken - und der Bruder von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Die Reformpläne Lauterbachs billigen den Unikliniken einen Bedeutungszuwachs zu, auch deshalb hat sich Scholz wohl zu diesem Auftritt hinreißen lassen, bei dem er drehbuchgemäß die Bedeutung der Reform unterstrich. Bislang galt Scholz eher nicht als Fan des amtierenden Ministers: 2022 bezeichnete er Lauterbachs Corona-Politik recht unschmeichelhaft als "in die Hose gegangen".

Wie die Sache ausgeht, ist jedenfalls längst nicht geklärt: Am Mittwoch gibt es erneut Gespräche zwischen Lauterbach und den Ländern. Es handle sich um Vorgespräche für den Vermittlungsausschuss, heißt es dazu offiziell - die es wohl nicht bräuchte, wäre sich Lauterbach seiner Sache schon sicher. Eines stünde jedenfalls fest, so der Minister: "Wenn wir die Reform nicht machen würden, wäre das im wahrsten Sinne des Wortes ein Skandal."