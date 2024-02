Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung hat der Bundesvorstand der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) Laumann am Samstag offiziell als stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden vorgeschlagen. Er gilt jetzt als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge von Carsten Linnemann. Linnemann muss wegen seiner Berufung zum Generalsekretär seinen bisherigen Posten als CDU-Vize räumen.

In der CDU-Spitze sind Sozialpolitiker bisher nur sehr schwach repräsentiert. Parteichef Friedrich Merz war Vizepräsident des Wirtschaftsrats der CDU, Linnemann lange Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Sowohl Merz als auch Linnemann betrachten sich in ihren aktuellen Funktionen zwar nicht als Vertreter eines Parteiflügels, sondern als Anwälte der ganzen Breite der Partei, trotzdem sehen viele eine Unwucht bei der Zusammensetzung der CDU-Spitze.

Unmut über NRW-Dominanz in anderen Landesverbänden

"Mit Karl-Josef Laumann machen wir der CDU ein starkes Personalangebot - er ist der führende Kopf für Arbeitnehmer und soziale Gerechtigkeit in der Union", sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDA, Dennis Radtke, der SZ. Mit Laumann als CDU-Vize hätten die Christdemokraten "die Chance, auch nach außen klar zu machen: Wir sind als CDU der letzte Anwalt für Industriearbeiter und Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen." Wenn die CDU wolle, "dass bei den anstehenden Wahlen die von der Ampel entsetzten Arbeitnehmer bei uns und nicht bei der AfD landen, dann müssen wir auch ein entsprechendes Angebot haben".

Der 66-jährige Laumann steht schon seit 2005 an der Spitze der CDA. In der CDU ist er derzeit nur einfaches Präsidiumsmitglied. Er hat lange mit sich gerungen, ob er jetzt auch als Parteivize antreten will. Das lag auch daran, dass er wie Merz und Linnemann aus Nordrhein-Westfalen stammt und es in anderen CDU-Landesverbänden bereits Unmut über die Dominanz der NRW-CDU gibt.

Gewählt wird die künftige CDU-Spitze auf einem Bundesparteitag Anfang Mai in Berlin. Neben dem bisherigen CDU-Vize Carsten Linnemann sind auch Karin Prien (Schleswig-Holstein), Silvia Breher (Niedersachsen), Andreas Jung (Baden-Württemberg) und Michael Kretschmer (Sachsen) stellvertretende Bundesvorsitzende.