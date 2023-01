Israel:Tote nach Schüssen nahe Synagoge in Jerusalem

Sicherheits- und Rettungskräfte stehen am Ort der Attacke in Jerusalem.

In einer israelischen Siedlung in Ost-Jerusalem sind vor einer Synagoge mehrere Menschen durch Schüsse getötet worden. Die Zahl der Opfer ist noch unklar. Die Polizei sprach von einem Terrorangriff mit sieben Toten. Weitere Menschen seien verletzt worden.

Polizeiangaben zufolge kam der Angreifer gegen 20.30 Uhr Ortszeit an der Synagoge an. Der israelische Sender i24 berichtet, dass er wohl mit einem Auto in der Nähe gehalten und kurz darauf das Feuer eröffnet habe. Mehrere Minuten lang sei geschossen worden. Der Angreifer habe dann versucht, mit einem Auto in Richtung des palästinensischen Ortes Beit Hanina zu fliehen, schreiben israelische Medien. Die Polizei habe ihn während der Flucht etwa einen Kilometer entfernt vom Tatort erschossen. Noch unklar ist, ob es weitere Täter gab. Die Polizei durchsucht die Gegend.

Der Anschlag ereignete sich in der Siedlung Neve Yaakov. Der Ostteil Ost-Jerusalems wird vor allem von Palästinensern bewohnt, steht aber seit dem Sechs-Tage-Krieg 1967 unter der Kontrolle der israelischen Regierung.

Die Gewalt in der Region nimmt damit weiter zu. Die im Gazastreifen herrschende radikalislamische Hamas feierte den Angreifer und seine Attacke mit Luftschüssen. Im Westjordanland hupten Autos und Feuerwerk wurde gezündet. Ein Sprecher der Hamas teilte mit, bei dem Anschlag handele es sich um Vergeltung für das Vorgehen der israelischen Armee im Stadt Dschenin am Donnerstag.

Bei dem getöteten Täter handelt es sich nach Medienberichten um einen Palästinenser aus dem Flüchtlingslager Schuafat. Die Jerusalem Post schreibt, der Angreifer sei Mitglied der Hamas.

Dort wurden nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörde bei Zusammenstößen mit israelischen Soldaten neun Palästinenser getötet und 20 weitere verletzt. Es war einer der tödlichsten Militäreinsätze seit Jahren in dem palästinensischen Autonomiegebiet. Militärangaben zufolge wurden die Einsatzkräfte bei dem Versuch beschossen, mehrere Mitglieder der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad festzunehmen.

Einige Stunden später berichtete das israelische Militär, aus palästinensischem Gebiet seien zwei Raketen abgefeuert und abgefangen worden. Israel griff daraufhin nach eigenen Angaben in der Nacht zum Freitag eine unterirdische Produktionsstätte für Militärraketen der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen mit Kampfflugzeugen an.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.