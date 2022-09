Von Angelika Slavik, Berlin

Klingt wie ein lauer Gag, aber vor weniger als zwei Jahren war Jens Spahn der beliebteste Politiker Deutschlands. Damals, in einer frühen Phase der Pandemie, schien der Kampf gegen das Coronavirus ein politischer Glücksfall für den ehrgeizigen CDU-Mann zu sein. Der Parteivorsitz, die Kanzlerkandidatur - für Jens Spahn war vermeintlich alles zum Greifen nah.

Hat aber dann doch nicht geklappt.

Von ganz oben nach ganz unten

Kurz nach dem Höhepunkt seiner Beliebtheit erlebte der damalige Bundesgesundheitsminister einen politischen Absturz, wie man ihn nicht oft zu sehen bekommt. Als am 8. Dezember vergangenen Jahres Spahns Zeit an der Spitze des Bundesgesundheitsministeriums zu Ende ging, war er politisch ganz unten: Unbeliebt in der Bevölkerung, verbrannt in der Partei. Seither sucht Spahn nach einer Möglichkeit, sich politisch neu zu erfinden. Was bleibt ihm anderes übrig? Er ist erst 42 Jahre alt, irgendwann will noch einmal was werden.

Detailansicht öffnen Schon ein Klassiker: RKI-Chef Lothar Wieler (links) und Gesundheitsminister Jens Spahn (rechts) erklären im Sommer 2021 die neuesten Corona-Zahlen. In der Mitte Bundeskanzlerin Angela Merkel. (Foto: Michael Kappeler/dpa)

Und so muss man auch das Buch lesen, das Spahn in diesen Tagen veröffentlicht. "Wir werden einander viel verzeihen müssen" - geschrieben zusammen mit den Journalisten Olaf Köhne und Peter Käfferlein - erzählt von den beiden Jahren, in denen Spahn als Bundesgesundheitsminister mit der Corona-Pandemie eine Krise zuvor nie gekannten Ausmaßes managen sollte. Es ist sein Versuch, die Deutungshoheit über diese Zeit zumindest teilweise zurückzubekommen. Die Frage ist: Ist es noch mehr als das?

Selbstkritik? Ja, aber nur in homöopathischer Dosis

Er wolle die Ereignisse dieser Zeit ehrlich reflektieren, schreibt Spahn gleich zu Beginn. "Kritisch, auch selbstkritisch, aber ohne dabei das Erreichte kleinzureden oder auszublenden." In Bezug auf die Selbstkritik hält er dieses Versprechen nur sehr bedingt. Denn natürlich bastelt hier einer seine eigene Heldengeschichte.

Da kann man lesen, wie ihn Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) über den Corona-Ausbruch in Heinsberg informierte ("Jens, wir haben ein Problem"), wie sich die Ministerpräsidenten über mangelnde Schutzausrüstung beschwerten ("Jens, wo bleiben meine Masken?") und wie Spahn schon geahnt haben will, dass die Idee einer Osterruhe 2021 nicht funktionieren würde: "Jetzt (...) schwante mir, statt der Osterruhe würde es eher zum Osterchaos kommen."

Er erzählt von endlosen Sitzungen und durchgearbeiteten Wochenenden. Und davon, wie er aufgeregten Pflegekräften den Wind aus den Segeln genommen haben will: "Ich merkte, einige schrien immer noch, klar - aber viele wussten, ich hatte recht."

Detailansicht öffnen Im Zentrum des Orkans: So ging es Jens Spahn (CDU) laut Verlagstext in den zwei Jahren der Pandemie. (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

Aber manches erzählt er eben auch nicht. So geht Spahn zwar zum Beispiel auf die Affäre rund um seine privaten Immobiliengeschäfte ein, die ihn mitten in der Pandemie politisch stark unter Druck gebracht hatten. Er schreibt ausführlich über das Bedürfnis nach einem privaten Rückzugsraum, das dazu geführt habe, dass sein Mann und er gemeinsam ein Haus kaufen wollten: "Als Spitzenpolitiker hat man kaum noch so etwas wie Privatheit."

Dennoch sei der Kauf des Hauses, das man schließlich gefunden habe, unglücklich gewesen. In der Hochphase der Pandemie sei das "ein wirklich schlechter Zeitpunkt und so gesehen ein Fehler" gewesen, schreibt Spahn. Allerdings lässt er unerwähnt, dass der Immobilienkauf keineswegs wegen des Zeitpunkts in der Kritik stand. Sondern vielmehr wegen der unklaren Finanzierung. Die denkmalgeschützte Villa hat einen, wie ihr Besitzer hübsch formuliert, "vergleichsweise hohen Wert". Und die Frage, wie Spahn sich das von einem Gehalt als Bundesminister leisten konnte, war deshalb politisch relevant - nicht der Zeitpunkt des Kaufs.

Spahn ist als Autor so wie als Politiker: Manchmal dosiert er die Wahrheit allzu homöopathisch.

Warten auf Lauterbachs Ernennung im Steakhouse

Das heißt nicht, dass es nicht auch spannende Aspekte in seinem Buch gibt. Die Passagen, in denen er schildert, wie er die zunehmend gereizte Stimmung in der Gesellschaft erlebt hat, sind durchaus ein spannendes Zeitdokument. In einigen wenigen Momenten lässt Spahn sogar hinter die immer kontrollierte Fassade blicken: Etwa ganz gegen Ende, als er von seinem letzten Tag im Amt erzählt.

Sein Büro hatte da schon sein Nachfolger Karl Lauterbach (SPD) bezogen, die offizielle Amtsübergabe war aber erst für den Nachmittag terminiert. "Ich wusste also nicht, wo ich hinsollte bis zur Amtsübergabe um 15 Uhr." Wie Spahn dann davon berichtet, wie er gemeinsam mit seinem Mann über Stunden im Steakhouse rumhing, um irgendwie die Zeit totzuschlagen: Das mag an seiner durchwachsenen politischen Bilanz nichts ändern, und ist dennoch unerwartet rührend.

Jens Spahn, Olaf Köhne, Peter Käfferlein: Wir werden einander viel verzeihen müssen. Wie die Pandemie uns verändert hat - und was sie uns für die Zukunft lehrt. Innenansichten einer Krise. Heyne-Verlag München 2022. 304 Seiten, 22 Euro. E-Book: 17,99 Euro. (im Handel vom Mittwoch, 28.9. an)