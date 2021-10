Von Stefan Braun und Angelika Slavik, Berlin

In der vergangenen Woche war Jens Spahn mal wieder am Ziel. Es sei jetzt an der Zeit, den Status der epidemischen Notlage zu beenden, teilte Spahn mit. Schließlich habe man so große Fortschritte beim Impfen gemacht, dass die Mehrheit der Bevölkerung geschützt und die Überlastung des Gesundheitssystems unwahrscheinlich sei. Es klang ein bisschen, als wolle der Bundesgesundheitsminister hier pünktlich zum vermutlichen Ende seiner Amtszeit wenn schon nicht das Ende der Pandemie, dann doch zumindest das Ende der harten Zeiten verkünden.