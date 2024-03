Das Arbeitsleben des japanischen Fernfahrers Yukimasa Akamatsu ist hart und friedlich. Er findet es "erfüllend". Er mag es, wenn er allein am Steuer seines Lastwagens sitzt, und er mag wohl auch, dass er bei seiner Arbeit nie eine andere Sorge hatte, als seinen Auftrag zu erledigen, egal, wie lange es dauerte. Yukimasa Akamatsu, 50, transportiert für die Spedition Seitoku Blumen in Töpfen. Seitoku ist die einzige Spedition in der Präfektur Tokushima, die solche Blumen-Transporte anbietet. Akamatsu war also immer in besonderer Mission unterwegs, wenn er bei den Landwirten der Gegend die bunte Fracht einsammelte, in die Regale seines Spezial-Lasters schlichtete und sie dann zu Märkten in Okayama, Hiroshima oder Yamaguchi brachte.

16 Stunden arbeitete er teilweise pro Tag. Die Überstunden vergingen wie im Fluge, er schrieb sie auf und wurde dafür bezahlt. Seine Ehe ging kaputt, weil er ständig auf Achse war. Und um die beiden Kinder, die nach der Scheidung bei ihm blieben, kümmerten sich seine Eltern. Wenn Akamatsu davon erzählt, hat man nicht das Gefühl, als finde er das schlimm. Arbeit macht stolz und die Gewohnheit gibt Sicherheit. Seinetwegen bräuchte es die Arbeitszeit-Reform nicht, die zum 1. April im Güterfernverkehr eine Obergrenze von 960 Überstunden pro Jahr festlegt. Im Gegenteil. Yukimasa Akamatsu sagt: "Als ich davon gehört habe, dachte ich: Warum machen die das?"

Der treue Akamatsu wird nicht der einzige sein in Japan, der sich das fragt. Denn das neue Gesetz für familienfreundlichere Arbeitszeiten von Fernfahrern setzt die Transportindustrie derart unter Druck, dass der Inselstaat wohl bald Abstriche bei der Güterversorgung machen muss. So groß ist die Herausforderung, dass sie einen eigenen Namen bekommen hat: Das "2024-Problem" zeigt, wie kompliziert es ist, eine Gesellschaft zu modernisieren, in der sich fast alles immer nur um das Wohl der Firmen drehte.

Zu viel Druck schadet der Gesundheit. Es wird umgedacht

Die Antwort auf Akamatsus Frage ist klar: Japans konservative Regierung reformiert den Arbeitsmarkt, weil es im überalterten Land einfach nicht mehr so weitergehen kann wie bisher. Lange haben die Nationalisten im Inselstaat den Eindruck vermittelt, als müssten alle Landsleute nur so japanisch, harmonisch und unterwürfig weiterarbeiten wie immer, dann sei alles gut. Aber auch die Kräfte japanischer Menschen sind endlich. Zu viel Druck schadet der Gesundheit. Und die Geburtenrate sinkt. Ein Umdenken findet statt. 2019 trat eine Reform in Kraft, die nach und nach einen Überstunden-Deckel für die verschiedenen Branchen einführte. Dieses Jahr erreicht die Reform endlich auch die Transportbranche.

Es ist eine gute, notwendige Entwicklung. Zumal wie fast überall auf der Welt auch dem Transportwesen in Japan Leute fehlen. Als Yukimasa Akamatsu vor 28 Jahren Fernfahrer wurde, war das noch ein einträglicher Job für junge Freunde des Fahrens. Aber immer mehr Firmen kamen ins Gewerbe, die Preise verfielen und der demografische Wandel verschärfte das Nachwuchsproblem. "Lkw-Fahrer arbeiten heute durchschnittlich 20 Prozent mehr als andere Berufstätige und verdienen fünf bis 15 Prozent weniger", sagt Kyosuke Yuasa, Präsident der Tokushima Trucking Association. Das schreckt ab. Laut Statistik gibt es für 2,14 freie Fahrer-Stellen nur noch eine Bewerbung. "Deshalb war es wichtig, die Arbeitsbedingungen zu verbessern", teilt das Verkehrsministerium in Tokio via E-Mail mit.

Aber der Fortschritt hat einen Haken: Fleiß und Selbstlosigkeit sind traditionell die Säulen des japanischen Wirtschaftens. Gerade im Fernfahrerwesen waren unbegrenzte Überstunden Teil des Systems. Dass damit nun Schluss ist, stört Abläufe, von denen die Grundversorgung des Landes abhängig ist, denn 90 Prozent aller Fracht, die über Land geht, werden auf der Straße transportiert. Wie das Japan genau verändern wird, ist noch nicht klar. Ist nur der Ruf als Service-Paradies in Gefahr, weil nicht mehr jede Online-Bestellung gleich am nächsten Tag auf der Matte liegt? Oder bekommen Krankenhäuser und Läden auf dem Land bald keine Medikamente und Waren mehr?

Der Blumentransport muss nun anders organisiert werden

Für die Blumentransporte der Spedition Seitoku bedeutet die Reform, dass Yukimasa Akamatsu bald keine Zeit mehr hat, von Landwirt zu Landwirt zu fahren und die Blumen einzusammeln. "Das muss in Zukunft anders organisiert werden", sagt Akamatsu. Aber wie? Mit einem zentralen Sammelplatz, zu dem alle Landwirte ihre Blumen bringen? Mit anderen Abholzeiten? "Wir haben die Landwirte darum gebeten, sich auf die Veränderung vorzubereiten", sagt Kazusei Sakai, Seitokus Vorstandsvorsitzender, Akamatsus Chef, "aber sie sind noch nicht so weit." Immerhin haben die Landwirte rechtzeitig vor dem 1. April zugestimmt, die Tarife für die Transporte leicht zu erhöhen. Das musste sein, denn die Fahrten, die bisher ein Fahrer übernahm, wird Seitoku künftig wohl auf zwei verteilen müssen.

Die großen, reichen Firmen sind besser vorbereitet auf die Wende. Das Magazin Nikkei berichtete schon im November, dass zum Beispiel die Japan-Filiale des Online-Versandhändlers Amazon auch wegen des 2024-Problems schon 2022 insgesamt 1,2 Billionen Yen, 7,3 Milliarden Euro, in ihr Logistik-Netzwerk investierte. Lieferdienste können zudem auf selbständige Fahrer mit kleinen Privatlieferwägen zurückgreifen, für die der Überstunden-Deckel nicht gilt. Und überhaupt: Die Überstunden sind ja nicht abgeschafft. Dass sich gleich am 1. April alles ändert, ist nicht zu erwarten.

Aber mittelfristig muss sich viel ändern. Die Arbeitszeit-Reform ist ein Einschnitt - dabei ist sie für die Lkw-Fahrer nicht einmal so streng wie in anderen Branchen, wo die Überstunden bei 720 Überstunden pro Jahr gedeckelt wurden. Haruhiko Hoshino, Leiter der Planungsabteilung in der Japan Trucking Association (JTA), sagt: "Wenn man bei uns wie in anderen Gewerben 720 Überstunden eingeführt hätte, wäre das schwierig." Das Wort schwierig, muzukashi, verwenden viele Japaner dann, wenn etwas eigentlich gar nicht geht. Rund 50 000 Speditionen sind in der JTA organisiert. Sie sind in einem komplizierten Beziehungsgeflecht verwoben, in dem die kleinen oft im Auftrag der großen fahren. Deshalb ist es für alle wichtig, sich auf die Wende einzustellen, indem zum Beispiel die Preise für die Transporte generell steigen. "Wenn sich nichts ändert, aber die Reform umgesetzt wird, werden schon 2024 etwa 14 Prozent der Fracht nicht transportiert, und 2030 etwa 34 Prozent", sagt Hoshino.

Auf die Speditionen kommen wichtige Entscheidungen zu. "Manche werden auf Aufträge verzichten müssen, mit anderen fusionieren oder vielleicht sogar ihr Unternehmen verkaufen müssen", sagt Kyosuke Yuasa. Seitoku-Chef Sakai bestätigt, dass er über alternative Wege nachdenkt, vor allem aber braucht er erstmal mehr Leute zu den etwa 100, die schon bei Seitoku arbeiten. "Mindestens fünf bis zehn Prozent Zuwachs" erfordere der Überstunden-Deckel. Trotz Arbeitskräftemangel.

Irgendwann werden auch die Verbraucher die Folgen spüren. Durch längere Lieferzeiten auf dem Land oder höhere Preise für Gemüse, Meeresfrüchte und anderes Frachtgut. Und Yukimasa Akamatsu? 30 Prozent weniger als bisher werde er arbeiten, sagt sein Chef Sakai. Nicht schlecht, aber für ihn etwas zu spät. Seine Kinder sind längst erwachsen, seine Frau ist weg. Weniger Überstunden bedeuten weniger Geld, und der Frieden seiner Arbeit ist auch gestört. Bisher musste Akamatsu nur daran denken, dass er die halbstündige Pflichtpause nach vier Stunden Fahrt machte. Bald muss er zusätzlich aufpassen, dass er rechtzeitig Feierabend macht. Akamatsu kennt nichts anderes als viel Arbeit. Jetzt soll er mehr Zeit für sich haben. Was ihm das bringt? Er sagt: "Gar nichts."