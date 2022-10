Italiens neue Premierministerin Meloni trifft an ihrem ersten Amtstag den französischen Präsidenten Macron - informell und völlig zufällig. Warum es zwischen ihnen so viele Animositäten gibt.

Von Oliver Meiler, Rom

Zufälle schaffen auch mal Gelegenheiten ohne schweres Protokoll. Emmanuel Macron, Frankreichs Präsident, ist ausgerechnet an jenem Tag in Rom eingetroffen, da Giorgia Meloni, Italiens neue Premierministerin, die Geschäfte antrat. Macron nahm am internationalen Friedenskongress der katholischen Laienorganisation Sant'Egidio teil, lange eingeplant. Dass Meloni gerade am selben Tag das Amt von Mario Draghi übernehmen würde, war nicht absehbar.

Und so begab es sich, dass sich die zwei Politiker, die in so vielerlei Hinsicht und nicht zuletzt ideologisch Welten voneinander entfernt sind, am Sonntagabend auf der Terrasse eines Hotels auf dem Hügel Gianicolo hoch über Rom begegneten - erstmals, aber völlig informell. Es gibt zwei Fotos, Macron lächelt eher gequält. Doch die Zeitungen schreiben von "Tauwetter".

Eineinviertel Stunden dauerte das Gespräch, danach kamen die Kommuniqués. "Als Europäer", schreibt der Franzose, "als Nachbarländer und als befreundete Völker müssen wir die Zusammenarbeit fortführen." Das sei man den Jungen und den Völkern schuldig. Macron sagte dann noch zu einer italienischen Nachrichtenagentur, die alten Beziehungen zwischen Italien und Frankreich seien wichtiger als die Personen, die gerade regierten. Da schwang wenig Wärme mit.

"Herzlich und nützlich"

Meloni fand immerhin, das Treffen sei "herzlich und nützlich" gewesen, man habe über alles reden können und wolle alle Herausforderungen gemeinsam angehen, schob dann aber nach: "unter Rücksichtnahme der jeweiligen nationalen Interessen". In Melonis Sicht der Dinge schauen Frankreich und Deutschland im Rahmen der EU vor allem je für sich selbst, angeblich oft auf Unkosten Italiens.

Gesprochen haben sie über eine Deckelung des Gaspreises in Europa, über die Unterstützung Kiews im Krieg gegen die russische Armee, über den europäischen Stabilitätspakt und über das immer dornige Dossier der Immigration. Italiens extreme Rechte wirft Frankreich schon lange vor, dass es sich gefalle in einer moralisch überlegenen, humanitären Haltung. In Wahrheit aber hindere die französische Gendarmerie an den Grenzen von Ventimiglia und Bardonecchia Migranten an der Einreise und sie dränge sie zurück nach Italien. Meloni und ihr Regierungspartner Matteo Salvini von der Lega sprechen dann von "Pariser Heucheleien".

Früher war Frankreich der böse Nachbar

Macron ist für diese Kreise das typische Feindbild: ein Abkömmling der Elite, ehemaliger Banker, sehr europäisch, sehr global. In der Rhetorik Melonis war Frankreich früher immer der böse Nachbar, der mit seinen Industrien das "Made in Italy" auffressen wolle und dabei mit angeblich unfairen Methoden vorgehe. Im Moment läuft der Übernahmekampf um ITA, wie die abgewirtschaftete frühere Fluggesellschaft Alitalia neuerdings heißt. Air France bietet mit, zusammen mit einem amerikanischen Investmentfonds. Als Oppositionelle war Meloni dagegen, und jetzt?

Als Italien und Frankreich vor einem Jahr den "Quirinal-Vertrag" unterzeichnet haben, eine Art Gegenstück zum "Elysée-Vertrag" zwischen Frankreich und Deutschland, da war Macrons Freund Draghi noch Premier in Rom. Wie Paris und Berlin wollten auch Rom und Paris ihre Beziehungen formalisieren, ihnen einen festen Rahmen geben, der auch zwischenzeitliche Stürme locker aushalten würde. Nun, Melonis Fratelli d'Italia stimmten im Parlament gegen die Ratifizierung des "Trattato del Quirinale".

Tatsächlich verbindet Paris und Rom aber gerade viel, unmittelbar vielleicht noch mehr als Paris und Berlin. Beide wollen ein europäisches Price cap für das Gas, wogegen sich bekanntlich Deutschland wehrt. Mit einem Draht zu Macron kann Meloni auch ihr Bekenntnis zum außenpolitischen Kurs Roms unter Beweis stellen - und gegen mögliche Angriffe aus dem Innern ihres Regierungsbündnisses verteidigen. Das sind natürlich erst Anfänge, vorsichtige. Für eine Enteisung sind wohl noch einige Treffen mehr notwendig, dann mit Protokoll.