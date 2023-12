Israel:Getötet von der eigenen Armee

Yuval Kestelman starb in Jerusalem bei einem Terroranschlag. Doch getötet wurde er nicht von den beiden Angreifern der Hamas, die am vorigen Donnerstag an einer Bushaltestelle drei Menschen ermordeten, bevor sie selbst erschossen wurden. Der israelische Anwalt starb mutmaßlich durch die Kugel eines israelischen Soldaten - und das auf eine Art, die Kestelmans Familie nun als "Hinrichtung" bezeichnet. Dabei wollte er mit einem mutigen Einsatz nur Leben retten.