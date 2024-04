Sieben Menschen wurden getötet im Gazastreifen . Drei Raketen, abgefeuert von einer Drohne auf ihren Autokonvoi, haben ihr Leben beendet. Es ist eine Tragödie, doch in der Statistik dieses Krieges ist es nur eine Marginalie. Fast 33 000 Menschen sind nach Angaben der Gesundheitsbehörden in Gaza bereits bei den seit knapp sechs Monaten tobenden Kämpfen gestorben, zwei Drittel davon Frauen und Kinder.

Doch diese sieben Toten sind kein Fall allein für die Statistik, sondern für die große Politik. Die Welt schaut hin und nimmt Anteil. Israels Regierung und Armeeführung entschuldigen sich daraufhin für einen schlimmen Fehler. Der Grund: Die Opfer waren ausländische Helfer der Organisation "World Central Kitchen" (WCK). Die Befürchtung in Israel: Dieser Vorfall könnte weiteren Druck entfalten, die Kriegsführung im Gazastreifen zu verändern.

Jenseits aller wohl unausweichlichen Verschwörungserzählungen war dieser israelische Angriff gewiss kein verdeckter, absichtlicher Schlag gegen jene Helfer, die im Kriegsgebiet das Leid der Zivilbevölkerung lindern wollen. Abstrus ist eine solche Vorstellung allein deshalb, weil Israel im Voraus hätte wissen können, was aus diesem Vorfall folgt: eine einhellige Verurteilung, weltweite Vorwürfe und eine Erklärung von Joe Biden, die an Deutlichkeit und Schärfe nichts offen lässt. "Empört und untröstlich" zeigt sich der US-Präsident. Der Angriff auf humanitäre Helfer sei "kein Einzelfall", schimpfte er, und überhaupt habe "Israel auch nicht genug getan, um die Zivilbevölkerung zu schützen".

Angesichts all dieser Anklagen sind Israels Entschuldigungen nur folgerichtig. Präsident Isaac Herzog rief den WCK-Gründer José Andrés an und pries die bedeutsame humanitäre Arbeit der Getöteten. Armeechef Herzl Halevi sprach zerknirscht von einem "schweren Fehler" aufgrund einer falschen Identifizierung. Premierminister Benjamin Netanjahu verband seine Entlassung aus dem Krankenhaus nach einer Leisten-Operation mit der Erklärung, dass dieser Vorfall ebenso "tragisch" wie "unabsichtlich" sei und "unschuldige Menschen" getroffen habe.

Entwertet hat er diese Worte allerdings durch den lapidaren Zusatz: "So etwas passiert im Krieg." Außerhalb Israels hat das erneut Aufregung verursacht. Polen Regierungschef Donald Tusk zum Beispiel äußerte auf X seine "Wut" über Netanjahus Reaktion. Er sieht die mit Israel stets gepflegte "Solidarität auf eine harte Probe gestellt".

Anderswo überlagern die Bilder aus Gaza den Angriff der Hamas - nicht in Israel

Mindestens unsensibel ist Netanjahus Satz gewiss gewesen. Faktisch aber ist er richtig, und es ist ein Satz, hinter dem sich mehr oder weniger ganz Israel verschanzt hat nach dem 7. Oktober. Der barbarische Terrorüberfall der Hamas hat das Land im Kern getroffen und existenzielle Ängste ausgelöst. Bis heute ist Israel, trotz aller in Gaza und darüber hinaus demonstrierten militärischen Stärke, eine traumatisierte und taumelnde Nation. Im Ausland mögen die Geschehnisse vom 7. Oktober inzwischen in den Hintergrund gerückt worden sein von den Bildern der getöteten Zivilisten und hungernden Menschen in Gaza. In Israel aber wird alles dominiert vom Verlust jeglicher Sicherheit, dem Schmerz über die eigenen Opfer, der Sorge um die von der Hamas verschleppten Geiseln und der Angst zahlloser Familien um ihre Angehörigen, die in der Armee kämpfen.

Für das Leid in Gaza bleibt da wenig Platz in den Herzen und auch in den Medien des Landes. Um mit Netanjahu zu sprechen: So ist das im Krieg - und gewiss nicht nur in Israel, sondern überall auf der Welt dürfte das so sein. Ein Innehalten als Reaktion auf den Tod der ausländischen Helfer ist deshalb nicht zu erwarten. Der internationale Druck wird zu weiterer Aufklärung führen, mit dem voraussichtlichen Ergebnis, dass ein Kommandant die Einsatzregeln missachtet hat. Es werden weitere Entschuldigungen folgen, aber wohl nur kosmetische Veränderungen wie die bereits eilfertig angekündigte Einrichtung eines "war room", in dem israelische Soldaten und Vertreter internationaler Hilfsorganisationen künftig die Verteilung von Hilfsgütern koordinieren sollen.

Bei allem Bedauern aber wird der Tod von sieben ausländischen Helfern - ebenso wie der Tod der fast 33 000 Palästinenser in Gaza - in Israel kaum als Weckruf dafür wahrgenommen werden, dass dieser Krieg Maß und Ziel verloren hat. Netanjahu hat zwar allen Umfragen zufolge die Unterstützung der Mehrheit längst verloren. Sein Versprechen aber, die Hamas mit einem "totalen Sieg" zu vernichten, wird immer noch von einer Mehrheit als alternativlos akzeptiert.

Demonstranten fordern eine baldige Neuwahl

Breiter Widerstand gegen den Kurs der Regierung äußert sich bislang nur auf anderen Schauplätzen, nämlich bei den zunehmend hitzigen Protesten, die jüngst zwei Forderungen miteinander verknüpft haben: ein sofortiges Abkommen zur Befreiung der Geiseln und eine baldige Neuwahl. Unter diesem Banner hat das Land in den vergangenen Tagen die größten Aufmärsche seit Kriegsbeginn erlebt. Zehntausende waren am Samstag in Tel Aviv auf der Straße. Am Sonntag hat sich der Protest nach Jerusalem verlagert, wo mit einer viertägigen Dauerdemo und einem Zeltlager vor der Knesset Druck auf die Regierung ausgeübt werden sollte.

Angefühlt hat es sich für die Organisatoren und für die Teilnehmer wohl wie ein Revival der Proteste gegen die Justizreform, an denen im vorigen Jahr neun Monate lang bis zum verhängnisvollen 7. Oktober Hunderttausende teilgenommen hatten. Einigkeit besteht bei allen darin, dass Netanjahu endlich entmachtet werden soll. Wie viel Wut und auch Verzweiflung dahintersteckt, war am Dienstagabend zu beobachten, als ein Teil der Demonstranten zu Netanjahus privatem Wohnsitz in Jerusalem zog, die aufgebauten Barrikaden stürmte und sich eine Straßenschlacht mit der Polizei lieferte.

Doch jenseits dieses gemeinsamen Netanjahu-Nenners herrscht innerhalb dieser Protestbewegung weit weniger Einigkeit als beim Kampf gegen die Justizreform und für Israels Demokratie. Klarheit besteht nicht einmal darüber, welchen Preis man für die Freilassung der Geiseln zu zahlen bereit ist. Die Frage von Krieg und Frieden wird weitgehend ausgeklammert oder sehr im Vagen gehalten.

Trotz Zehntausender Menschen auf den Straßen fällt es Netanjahu deshalb bislang relativ leicht, sich dem Druck der Proteste zu entziehen. Als sich die Demonstranten am Sonntag vor der Knesset sammelten, berief er eilig eine Pressekonferenz ein, in der er die Einigkeit des Volkes beschwor. Wahlen würden das Land in Kriegszeiten nur paralysieren, freuen könnte sich darüber allein die Hamas. Und während die Demonstranten auf den Straßen die Schilder hochhalten mit den Fotos der Geiseln, hängen überall im Land die riesigen Banner mit dem Spruch: "Gemeinsam werden wir siegen".