Die israelische Armee musste den Aufruf ihres Sprechers Hecht wenig später korrigieren: Der Grenzübergang zu Ägypten war zu dieser Zeit gar nicht geöffnet, Israel hatte die palästinensische Seite der Sperranlagen mehrmals bombardiert, weshalb die Ägypter den Übergang dichtmachten. Vorübergehend zumindest.

Am Freitagfrüh forderten die Israelis alle Bewohner des nördlichen Gaza-Streifens auf, in den Süden zu flüchten, und wiederholten ihre Aufrufe, die Palästinenser sollten doch durch den Grenzübergang nach Ägypten flüchten. Der ehemalige israelische Botschafter in Washington Danny Avalon warb im Fernsehen für die aus seiner Sicht praktische Lösung: "Wir sagen den Menschen in Gaza nicht, dass sie an die Strände gehen oder sich ertränken sollen... Nein, Gott bewahre... Geht in die Wüste Sinai... die internationale Gemeinschaft wird ihnen Städte bauen und sie mit Nahrung versorgen... Ägypten sollte da mitspielen." Auch international wachsen die diplomatischen Bemühungen, den Palästinensern einen so genannten humanitären Korridor zu verschaffen. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock reiste am Samstag nach Kairo, wo sich auch ihr türkischer Kollege aufhielt.

Passage nur mit Sondergenehmigung

Ägypten will aber bisher nicht mitspielen. Der Grenzübergang mag zwar wieder geöffnet sein, so behauptet es die Regierung zumindest, nachprüfen lässt sich das nicht, weil Journalisten derzeit keinen Zugang haben. Wie in den vergangenen Jahren dürfen aber nur Palästinenser passieren, die eine Sondergenehmigung haben. Auch US-Bürger dürfen durch, das hat Washington am Samstag den ägyptischen Behörden abgerungen. Eine Einreise Tausender Flüchtlinge oder gar einen offenen humanitären Korridor will Ägypten offenbar mit allen Mitteln verhindern.

Wie auch viele Palästinenser und arabische Staaten vermuten die Ägypter schon lange, dass Israel bei passender Gelegenheit versuchen würde, das Palästinenser-Problem in den Süden abzuschieben. Es weckt für sie Erinnerungen an die "Nakba", die durch die Staatsgründung Israels ausgelöste Massenflucht und -vertreibung von etwa 700 000 Palästinensern, die teilweise bis heute in den Flüchtlingslagern der Nachbarländer leben.

Der frühere ägyptische Präsident Hosni Mubarak erzählte einmal, Netanjahu habe ihm 2010 vorgeschlagen, die Palästinenser aus Gaza doch im Sinai anzusiedeln, wo es Platz genug gebe. Ob das stimmt, lässt sich nicht ermitteln, aber der aktuelle ägyptische Staatschef Abdel Fatah El-Sisi hat bereits deutlich gemacht, dass er die Grenze dicht lassen möchte: "Die palästinensische Frage ist die Frage aller Fragen und die Frage aller Araber. Es ist wichtig, dass ihr Volk standhaft und auf seinem Land präsent bleibt, und wir werden alle Anstrengungen unternehmen, um es zu verteidigen."

"Haltet an eurem Land fest"

Auch die Hamas möchte nicht, dass Palästinenser das Land verlassen, sie sollen es vielmehr verteidigen und als Märtyrer sterben. In vielen Moscheen wurden die Gläubigen am Freitag aufgefordert: "Haltet an euren Häusern fest. Haltet an eurem Land fest. Auch der jordanische König Abdullah warnte "vor jedem Versuch, Palästinenser gewaltsam aus allen palästinensischen Gebieten zu vertreiben". Der Vorsitzende der 22 Mitglieder zählenden Arabischen Liga, Ahmed Aboul Gheit, appellierte an UN-Generalsekretär António Guterres, "diesen irrsinnigen israelischen Versuch der Umsiedlung der Bevölkerung" zu verurteilen. Für Ägypten spielen zusätzlich noch Sicherheitsaspekte eine große Rolle. Die Hamas teilt die Ideologie der Muslimbrüder, die El-Sisi 2013 von der Macht putschte und zu Tausenden ins Gefängnis steckte.

Wie lange Ägypten aber daran festhalten kann, nur ein Minimum an Flüchtlingen aus Gaza hereinzulassen, wird sich in den kommenden Tagen entscheiden. Je brutaler der Gegenschlag der Israelis ausfällt, umso mehr Zivilisten sterben und Krankenhäuser überrannt werden, desto lauter wird der Ruf nach einer sicheren Passage werden. Laut der ägyptischen Zeitung Mada Masr hat die Regierung bereits Vorbereitungen getroffen, innerhalb einer 14 Kilometer breiten Pufferzone um den Grenzübergang Rafah Zeltstädte aufzubauen.

Die Vorbereitungen sind auch Konsequenz aus Vorfällen im Jahr 2008. Damals durchbrachen Palästinenser den Grenzwall, Hunderttausende strömten aus dem von einer Blockade ausgehungertem Gaza-Streifen nach Ägypten, um Nahrungsmittel einzukaufen. Heute ist die Lage deutlich dramatischer.