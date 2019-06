15. Juni 2019, 21:30 Uhr Konflikt am Golf von Oman Auch Saudi-Arabien erhebt Vorwürfe gegen Iran

Gegenstand wilder Spekulationen: Brennender Öl-Tanker in der Straße von Hormus

Der saudische Kronprinz macht in einem Zeitungsinterview Iran für die mutmaßlichen Angriffe auf zwei Öltanker im Golf von Oman verantwortlich.

Zuvor hatten bereits die USA und Großbritannien Iran beschuldigt, hinter den Angriffen zu stecken.

Bei den Zwischenfällen nahe der iranischen Küste waren am frühen Donnerstagmorgen zwei Tanker beschädigt worden. Die genauen Umstände sind noch unklar.

Nach den USA und Großbritannien macht jetzt auch Saudi-Arabien Iran für die Angriffe auf zwei Tanker im Golf von Oman verantwortlich. Kronprinz Mohammed bin Salman erhob die Vorwürfe in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der saudischen Zeitung "Al-Sharq al-Awsat". Iran habe den zeitgleichen Vermittlungsversuch des japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe in Teheran nicht respektiert und während dessen Anwesenheit die Schiffe angegriffen. Er forderte die internationale Gemeinschaft dazu auf eine "entschlossene Haltung" zu den mutmaßlichen Angriffen einzunehmen. Saudi-Arabien wolle zwar keinen Krieg in der Region, das Königreich werde aber nicht zögern, seine Bevölkerung, seine Souveränität und seine Interessen vor Bedrohungen zu schützen.

Bei den Zwischenfällen nahe der iranischen Küste waren am frühen Donnerstagmorgen zwei Tanker beschädigt worden. Die "Front Altair" geriet nach Explosionen in Brand. Auch der japanische Betreiber der "Kokuka Courageous" berichtet von zwei Detonationen. Die genauen Umstände sind noch immer unklar. Die Reederei des norwegischen Öltankers "Front Altair" schloss mechanisches oder menschliches Versagen als Explosionsursache aus. Was die Detonation ausgelöst habe, sei aber nach wie vor unbekannt und werde untersucht, hieß es.

Die betroffene Meerenge im Golf von Oman, die Straße von Hormus, ist eine der wichtigsten Seestraßen überhaupt. Sie verbindet die ölreiche Golfregion mit dem offenen Meer. Über die Strecke läuft ein großer Teil des weltweiten Öltransports per Schiff. An den Märkten herrschte Unsicherheit angesichts der Krise.

Die US-Regierung beschuldigte Iran noch am Donnerstag, für die mutmaßlichen Angriffe verantwortlich zu sein und mutmaßte, dem Land gehe es darum, die Aufhebung der US-Sanktionen zu erzwingen. Saudi-Arabien sprach von "Terroroperationen". Das sunnitische Königshaus sieht im schiitischen Iran einen Erzfeind und Rivalen in der Region und verschärft seit Wochen den Ton gegenüber Teheran. Der Vorwurf lautet, dass Iran sich in die Angelegenheiten arabischer Länder einmischt und die Region destabilisiert.

Iran wies die Anschuldigungen scharf zurück und sprach von grundlosen Unterstellungen. Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif warf den USA wiederum vor, die Vorfälle als Vorwand zu nehmen. Schon zuvor hatte Iran angedeutet, dass die USA und ihre Alliierten selbst für die Angriffe verantwortlich sein könnten und sie Teheran in die Schuhe schieben wollten, um einen militärischen Konflikt zu provozieren und einen Regimewechsel in Iran zu erreichen.

Auch der britische Außenminister Jeremy Hunt hatte am Freitagabend die Überzeugung geäußert, dass Iran für die Angriffe verantwortlich sei. Beweise legte er nicht vor. Daraufhin habe der britische Botschafter Rob Macaire am Samstag im Ministerium erscheinen müssen, um der iranischen Seite "einige Erklärungen" zu geben, berichtete Irna. Weitere Details nannte die die staatliche Nachrichtenagentur nicht. Beobachter in Teheran waren sich sicher, dass die Einbestellung im Zusammenhang mit einer Erklärung des britischen Außenministers Jeremy Hunt zu den Angriffen auf zwei Öltanker im Golf von Oman stand. Teheran hat alle Vorwürfe diesbezüglich zurückgewiesen. Die Einbestellung eines Botschafters ist eines der schärfsten Instrumente des diplomatischen Protests.