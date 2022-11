Von Sina-Maria Schweikle

Ob vor Regierungsgebäuden, an Checkpoints oder an öffentlichen Plätzen, ein Bild begegnet einem im Irak immer wieder: übergewichtige Soldaten, die mit einer Zigarette in der einen und dem gesüßten Tee in der anderen Hand auf Plastikstühlen sitzen und müde Blicke in die Menge werfen. Schwerlich vorstellbar, dass sie in den Krieg ziehen könnten. Tatsächlich hat die Armee des Irak ein Gewichtsproblem. Und nun hat die Regierung der Fettleibigkeit den Kampf angesagt - sie will fitte und sportlichere Soldaten. Wer einen Fitnesstest besteht, darf in der Armee bleiben. Wer nicht, soll in Pension geschickt werden.