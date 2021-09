Eine indische Organisation stellt Ziegel aus Kuhfladen her - sie kosten eine Rupie das Stück. Das könnte vielen helfen in einem Land, in dem die Reichen immer reicher und die Armen immer mehr werden.

Von David Pfeifer, Delhi

Es ist natürlich lustig mit den Kühen in Indien, sie stehen und trotten überall herum, mitten auf der Straße, wenn man zum Beispiel aus Delhi raus will, in den Vorort Rohtak, etwa drei Stunden ruckelnd durch den Stadtverkehr und über den Zubringer, den die protestierenden Bauern immer noch blockieren. Rinder überall. Und hier soll es ja auch um Rinder gehen, beziehungsweise um das, was sie hinterlassen, um die Fladen - und wozu man sie brauchen kann.