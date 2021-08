Von Sara Maria Behbehani

Wie viele Menschen in Deutschland sind bislang gegen Covid-19 geimpft worden? Seit vergangene Woche ein Report des Robert-Koch-Instituts (RKI) öffentlich wurde, stellt sich die Frage, ob womöglich schon mehr Menschen eine Impfung erhalten haben als angenommen. Besonders in der Altersgruppe der 18- bis 59-Jährigen könnte die Quote der Erstgeimpften um einiges höher liegen. Während in der sogenannten Covimo-Erhebung, einer Telefon-Umfrage des RKI, 79 Prozent angaben, ein Mal geimpft worden zu sein, waren es laut dem Digitalen Impfquoten-Monitoring (DIM), dem offiziellem Meldesystem von Impfzentren, Krankenhäusern und Ärzten, nur 59 Prozent.