Von Thorsten Denkler, New York

Am Anfang seiner Ansprache im East Room des Weißen Hauses erinnert Joe Biden an ein Versprechen. Er habe von Beginn an gesagt, er werde in dieser Pandemie Klartext reden. "Straight from the Shoulder", wie er sagt, eine Redewendung aus dem Boxen, mit der ein sauberer Hieb aus der Schulter heraus gemeint ist. An diesem Donnerstag war so ein Moment der Klarheit. Und der Treffer saß.