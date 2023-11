Detailansicht öffnen Huthi-Rebellen haben das Frachtschiff "Galaxy Leader" vor der Küste Jemens gekapert. (Foto: Owen Foley/Reuters)

Die Huthi-Rebellen in Jemen hatten in den vergangenen Wochen immer mal wieder angekündigt, dass Schiffe das nächste Ziel sein könnten. Bislang hatten sie vor allem Raketen in Richtung Israel abgefeuert - denn schließlich liegt Jemen direkt an der Einfahrt in das Rote Meer und damit den Suezkanal, einer der am stärksten befahrenen Routen der Welt. Die Tanker und Container-Schiffe müssen durch die Meerenge Bab al-Mandab, das Tor der Tränen, das schon seit Jahrhunderten so heißt, in den vergangenen Jahren seinem Namen immer mal wieder Ehre machte, weil die Huthi-Rebellen dort auf saudische Tanker schossen.