Von Christoph Giesen, Georg Mascolo, Alexander Mühlauer und Kai Strittmatter

Es ist eine Reise des Triumphs, die US-Außenminister Mike Pompeo angetreten hat. Das soll jeder sehen. "Sie schauen großartig aus", sagt er zum britischen Premierminister Boris Johnson, lächelt in die Kameras und verschwindet in Downing Street 10. Als er zur Pressekonferenz mit seinem Amtskollegen Dominic Raab kommt, merkt man ihm an: Es ist ein guter Tag. Pompeo steht vor einer grünen Wand mit sehr viel Gold und sagt: "Wir beglückwünschen die britische Regierung für ihre Antworten auf diese Herausforderungen. Sie haben eine souveräne Entscheidung getroffen. Well done."