Von Isabel Pfaff

Kurt Salomon hat gelernt, sich vor Menschen, die Deutsch sprechen, in Acht zu nehmen. Es ist Mai 1945, der Neunjährige versteckt sich seit zwei Jahren mit seiner kleinen Schwester bei Bauern in den belgischen Ardennen. Deutsch haben die in Aachen geborenen Kinder da längst verlernt, sie sprechen nur Französisch und Wallonisch. Als zwei Fremde auf den Hof kommen und auf Deutsch behaupten, sie seien die Eltern, glaubt Kurt ihnen kein Wort. Er packt seine kleine Schwester auf einen Leiterwagen, rennt davon, versteckt sich mit ihr im Wald.

So geht eine der Geschichten, die das Buch "Bevor Erinnerung Geschichte wird" versammelt. Die Schweizer Autorin und Journalistin Simone Müller porträtiert darin 15 Überlebende der nationalsozialistischen Verfolgung, sieben Männer und acht Frauen, geboren in zehn verschiedenen Ländern. Alle entkamen als Kinder dem Nazi-Regime und ließen sich irgendwann im Lauf ihres Lebens in der Schweiz nieder.

Lieber nicht mehr Deutsch sprechen

Wie Kurt Salomon. Der 1935 geborene Junge braucht lange, bis er seine Eltern, kaum wiederzuerkennen nach der Haft in einem Durchgangslager, wieder akzeptiert. Auch später noch liebt er das Französische mehr als das Deutsche, will lieber in Brüssel leben als nach Aachen zurückzukehren. Als er in den Sechzigern eine Jüdin aus Zürich heiratet und in die Schweiz zieht, nimmt er bewusst einen Job in der Westschweiz an, wo man Französisch spricht. Seine Flucht als Kind von Aachen nach Brüssel, dann ohne Eltern in die Ardennen: Sie hat tiefe Spuren hinterlassen.

Simone Müller geht in ihrem berührenden Porträtband solchen Spuren nach. Sie erzählt vom Überleben dieser heute alten Menschen, von ihrer Kindheit und Jugend, von der zweiten Flucht, die bei vielen von ihnen im Erwachsenenalter folgte: aus Ländern des ehemaligen Ostblocks in die Schweiz. Es sind oft verschlungene Wege, die die Porträtierten in die Eidgenossenschaft führten. Und obwohl sie, hätten sie noch im Krieg an der Schweizer Grenze gestanden, ziemlich sicher abgewiesen worden wären, sagen viele von ihnen heute, dass sie in der Schweiz ein Zuhause gefunden haben. Oder, wie es die 1937 in der heutigen Slowakei geborene Betty Brenner formuliert: "Irgendwo muss man ja zu Hause sein."

Simone Müller lässt in ihrem Buch eine Überlebendengeneration zu Wort kommen, die fast 80 Jahre auf den Krieg und die Verfolgung zurückblickt - so lange wie keine vor ihr. Und noch etwas verbindet die 15 Zeitzeugen: Die Erinnerung an das Trauma ist bei allen präsent, heute mehr als noch vor einigen Jahrzehnten, als die meisten von ihnen noch in einem vollen Alltag steckten.

Detailansicht öffnen Die Schwächsten: In einem Konzentrationslager stehen Frauen mit Kindern. Sie wurden oft sofort zur Ermordung weiter in Vernichtungslager gebracht. (Foto: Scherl/Süddeutsche Zeitung Photo)

Leicht fällt es ihnen dennoch nicht, über das Erlebte zu sprechen. László Papp, 1930 in Budapest geboren, hat zwei Konzentrationslager und einen Todesmarsch überlebt. Er wohnt heute in Bern. Als ihn die Autorin anruft, um ihn um ein Interview zu bitten, sagt er: "Kommen Sie heute. Heute noch! Damit ich es hinter mir habe." Das Erzählen, so sagt er, strapaziere seine Seele. Katharina Hardy, ebenfalls in Ungarn geboren, hat Ravensbrück und Bergen-Belsen überlebt, als Einzige ihrer Familie. Fünfzig Jahre lang hat sie niemandem gesagt, dass sie Jüdin ist und den Holocaust überlebt hat. Nicht einmal ihrem Mann und ihren Kindern. Erst, als ihr christlich getaufter Sohn zum Judentum konvertieren wollte, begann sie, über ihre Geschichte zu sprechen. Dabei war dieser Teil von ihr "an jedem einzelnen Tag" ihres Lebens präsent gewesen.

Katharina Hardy, so steht es unter ihrer Geschichte, ist im August 2022 gestorben. Auch Kurt Salomon lebt nicht mehr, als sein Porträt erscheint. Manche unter den 15 Porträtierten wollen kein weiteres Mal erzählen, andere haben seit den Interviews Schlaganfälle erlitten oder leiden unter Demenz. Simone Müller ist in vielen Fällen die letzte, die ihre Geschichten gehört hat.

Ein Leben aus Trümmern und Traumata

Was ihr Buch darüber hinaus so erschütternd macht, ist das Alter der Porträtierten zur Zeit ihrer Verfolgung. Der Älteste war 16, als er 1939 von Warschau Richtung Osten floh. Die beiden Jüngsten, geboren 1942, waren noch Babys, als sie verfolgt, ja sogar denunziert wurden. Es gibt heute einen Begriff für diese Menschen und ihre spezifischen Erfahrungen: child survivors. Sie entkamen durch Weglaufen, Sich-Verstecken, falsche Identitäten. Nach dem Krieg begann ihr Leben eigentlich erst. Sie mussten es auf Trümmern aufbauen, oft in der Obhut selbst traumatisierter Eltern, oder auch ganz allein, weil niemand außer ihnen übrig geblieben war.

Detailansicht öffnen Simone Müller, Annette Boutellier: Bevor Erinnerung Geschichte wird. Überlebende des NS-Regimes in der Schweiz heute - 15 Porträts. Mit einem Vorwort von Raphael Gross. Limmat-Verlag, Zürich 2022. 256 Seiten, 38 Euro. E-Book: 30 Franken. (Foto: Limmat Verlag)

Für manche funktionierte das, sie stürzten sich regelrecht in dieses neue Leben, heirateten, bekamen Kinder. "Wir wollten ja einfach nur leben", beschreibt Kurt Salomon dieses Gefühl, "einen Strich ziehen unter die Vergangenheit." Für andere gab es keine Rückkehr in die Normalität. Etwa für jene Frau, die im Buch weder ihren richtigen Namen angeben noch ihr Gesicht zeigen will. Sie nennt sich Monique Simon, wurde 1942 in Belgien geboren und verbrachte ihre ersten Lebensjahre als "enfant caché" bei Pflegeeltern. Doch obwohl ihre Familie nach dem Krieg wieder zueinander fand, ist Monique Simon nie irgendwo angekommen. Sie versuchte es in Lateinamerika, dann wieder in Belgien, Österreich, Frankreich, schließlich in der Schweiz. Doch wohl fühlte sie sich nirgends. "Ich habe nie gelebt, ich habe immer nur überlebt."

Das Grauen der NS-Verfolgung durch Kinderaugen zu sehen, macht es noch einmal anders greifbar, direkter. Kurt Salomon musste als Dreijähriger ohne seine Eltern den Zug besteigen und sich verstecken. Bronislaw Erlich war erst 16, als er einen Lastwagen voller Leichen sah, ganz oben ein enthauptetes Kind. Und Nina Weilová war ein elfjähriges Mädchen, als sie in Auschwitz ihre Mutter tot auffand und ihr tagelang den Schnee aus dem Gesicht wischte, weil niemand die Leiche wegbrachte.

Ohne dass sie ausgesprochen werden muss, zieht sich eine Erkenntnis durch Simone Müllers Buch: Welch gewaltige Kraft es diese Kinder gekostet haben muss, weiterzuleben.