Von Thomas Hahn, Hiroshima

Iwao Nakanishi ist jetzt an der Stelle, an der er überlebt hat. Hiroshimas Armee-Depot im Stadtteil Deshio, Bezirk Minami, Gebäude Nummer 13, Ostseite, Zäune versperren den Zugang. Iwao Nakanishi ist nicht mehr sehr gut zu Fuß, es ist deshalb ein Ausflug im Geiste. Auf der Stadtkarte ist ein Punkt mit Kugelschreiber markiert. Hier stand er, als die erste Atombombe der Welt über der Stadt explodierte: Er war nah an den Mauern, etwa in der Mitte des Gebäudes. Und jetzt, 75 Jahre später, will er aufpassen, dass die Abrisspläne der Präfektur-Regierung das Gedenken nicht schwächen.