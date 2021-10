Von Roman Deininger, Bielefeld

Er kommt beinahe unbemerkt in die Stadthalle Bielefeld, man könnte jetzt wieder ein paar Namen anderer Spitzenpolitiker aufzählen, denen das gewiss nicht passieren würde. Durch die Mitte der 659 Delegierten läuft er nach vorn in Richtung Bühne, wo er in wenigen Stunden den Vorsitz der nordrhein-westfälischen CDU an Hendrik Wüst übergeben wird. Es war lange geplant, dass Armin Laschet sich hier in Bielefeld aus der Landespolitik nach Berlin verabschiedet. In einem nicht ganz unwichtigen Detail musste Laschet den Plan allerdings ändern: Er verabschiedet sich nicht ins Kanzleramt, sondern in die hinteren Reihen des Bundestags.