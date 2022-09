Angela Merkel und Friedrich Merz (M.) in der Französischen Friedrichstadtkirche in Berlin-Mitte.

Von Boris Herrmann, Berlin

Man möchte meinen, dass es bei der Eröffnungsfeier einer "Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung" vor allem um Helmut Kohl geht. Der regelrechte "Ansturm" auf diese Veranstaltung, von dem der Kuratoriumsvorsitzende Volker Kauder berichtet, passt allerdings nicht so ganz zu den Ergebnissen der ersten wissenschaftlichen Auftragsarbeit der Stiftung. Demnach schwindet das allgemeine Interesse an Kohl und 16 Prozent der 15- bis 25-jährigen Deutschen kennen den Mann nicht einmal mehr dem Namen nach. Und so liegt der Verdacht nahe: Hinter dem Ansturm steckt noch etwas anderes. Besser gesagt eine Andere.

Es ist sogar ziemlich naheliegend, dass der Französische Dom zu Berlin am Dienstagabend nicht nur wegen des 2017 verstorbenen Altkanzlers bis auf den letzten Treppensitzplatz gefüllt war, sondern auch wegen der seltenen Gelegenheit, hier die allenfalls sporadisch aus der Unsichtbarkeit auftauchende Altkanzlerin zu erleben. Man muss Angela Merkel gar nicht allzu schmerzlich vermisst haben, um am Ende sagen zu können: Es hat sich gelohnt, ihr mal wieder zuzuhören.

Merkel zählte in ihrer heiter bis wolkigen Festrede "drei Prinzipien politischer Staatskunst" auf, die sie von Kohl gelernt habe: nämlich "die Bedeutung des Persönlichen in der Politik, den unbedingten Willen zum Gestalten und das Denken in geschichtlichen Zusammenhängen." Dies sei auch in der aktuellen Lage bedenkenswert, sagte Merkel.

Merkel mahnt, die Worte des russischen Präsidenten ernst zu nehmen

Nun ist aber gerade Angela Merkel in ihrer Rolle als ehemalige Bundeskanzlerin sehr darauf bedacht, sich nicht zu tagespolitischen Fragen zu äußern, womöglich auch deshalb, weil die aktuelle kriegsbedingte Energiekrise nicht zuletzt das Ergebnis ihrer Amtszeit ist. Merkel versteckte ihre Anmerkungen zu Krieg und Frieden also in einem rhetorischen Trick. Nämlich in ihrer Antwort auf die selbst aufgeworfene Frage, wie ein Kanzler Kohl im Jahr 2022 wohl handeln würde. Sie glaube, sagte Merkel, Kohl würde heute einerseits "alles daran setzen, die Souveränität und die Integrität der Ukraine zu schützen und wiederherzustellen".

Zugleich würde er in Fragen derartiger Tragweite aber nie "den Tag danach" aus dem Blick verlieren. Helmut Kohl, führte Merkel ihr Gedankenexperiment weiter aus, würde "parallel immer auch das im Moment so Undenkbare, schier Unvorstellbare mitdenken - nämlich wie so etwas wie Beziehungen zu und mit Russland wieder entwickelt werden können".

Und dann kam sie, an der überraschendsten Stelle ihres Vortrags, freiwillig auf ihr Verhältnis zu Wladimir Putin zu sprechen. Sie habe schon einmal gesagt, man solle die Worte des russischen Präsidenten ernst nehmen. Und das bezog sie jetzt explizit auch auf Putins jüngste atomare Drohungen. Merkel sagte: "Worte ernst zu nehmen, sie nicht von vornherein abzutun, sie seien nur ein Bluff, sondern sich ernsthaft mit ihnen auseinanderzusetzen, das ist beileibe kein Zeichen von Schwäche oder Beschwichtigung, sondern ein Ausweis politischer Klugheit." Das klang alles in allem eher nach dem abwägenden Kurs von SPD-Kanzler Olaf Scholz als nach der Waffenlieferungsrhetorik von CDU-Chef Friedrich Merz.

Merz hatte zuvor ein Grußwort gehalten und saß, als Merkel sprach, in der ersten Reihe im Publikum. Irgendwann zwischendurch haben sich die beiden auch mal kurz zugenickt. Aber als sich die Veranstaltung auflöste, ließen sie die Gelegenheit zum Small-Talk verstreichen. Wenn nicht alles täuschte, haben sie sich nicht einmal verabschiedet. Merz und Merkel waren nie Freunde. Sie wurden es auch an diesem Abend nicht.

Es ist ja schon erstaunlich genug, dass sie sich im Namen des Kanzlers der Einheit überhaupt mal wieder in einem Raum aufgehalten haben. Das bis dahin letzte überlieferte Treffen zwischen Friedrich Merz und Angela Merkel fand Mitte Februar statt, anlässlich der Wiederwahl von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Beim CDU-Parteitag Anfang September in Hannover hatte sich Merkel mit dem Hinweis auf ihr verletztes Knie entschuldigen lassen. Merz wiederum bezeichnete in seiner Parteitagsrede die deutsche Gasabhängigkeit von Russland als "große politische Dummheit". Mit schönen Grüßen an die langjährige Kanzlerin.

Kohls Witwe beansprucht die Deutungshoheit über den Altbundeskanzler für sich allein

Falls es der Kohl-Stiftung gelänge, Merz und Merkel von nun an regelmäßig zusammenzuführen und damit die Vergangenheit der CDU ein Stückweit mit ihrer Gegenwart zu versöhnen, dann hätte sie einen Stiftungszweck allemal erfüllt, wenn auch vielleicht nicht den ursprünglich intendierten.

Das aber dürfte ohnehin schwierig werden. Der Deutsche Bundestag hatte die Gründung der Kohl-Stiftung im Mai 2021 beschlossen und mit einem Jahresetat von 2,9 Millionen Euro ausgestattet, um einerseits an die großen Errungenschaften Helmut Kohls zu erinnern (Deutsche Einheit, europäische Integration), andererseits aber auch dessen dunklen Seiten (Parteispendenaffäre, schwarze Kassen) wissenschaftlich aufarbeiten zu lassen. Kohl als ambivalente Figur der Zeitgeschichte, das war der ursprüngliche Plan. Aber den hatten naive christdemokratische Geister offenbar ohne Kohls zweite Ehefrau Maike Kohl-Richter geschmiedet.

Detailansicht öffnen Merkel riet in ihrer Rede, Putins Worte ernst zu nehmen. "Das ist beileibe kein Zeichen von Schwäche oder Beschwichtigung." (Foto: Christoph Soeder/dpa)

Es ist inzwischen hinlänglich bekannt, das die 58 Jahre junge Witwe und Alleinerbin die Deutungshoheit über den Altbundeskanzler ganz für sich allein beansprucht. Die Stiftung hat explizit nicht ihren Segen. Anlässlich der Gründungsveranstaltung erneuerte Kohl-Richter ihre Forderung, die Arbeit der Stiftung "einzustellen oder den Stiftungsnamen zu ändern". Schriftlich teilte sie mit, sie würde es bedauern, wenn sie ihre Ankündigung umsetzen "und auch noch gegen diese Stiftung Klage einreichen müsste". Gemessen an dem, was sich in den zurückliegen Jahren zwischen Maike Kohl-Richter und der CDU alles zutrug, haben sich Merz und Merkel eigentlich immer prima verstanden.

Die Einrichtung einer solchen Gedenkstiftung folgt gewissermaßen einem Gewohnheitsrecht. Auch drei andere herausragende Kanzler der Nachkriegsgeschichte - Konrad Adenauer, Willy Brandt und Helmut Schmidt - wurden nach ihrem Tod auf diese Weise geehrt. Im Falle Kohls sind die Umstände der Stiftungsgründung aber eher qualvoll als gewöhnlich. Dem vorausgegangen war ein jahrelanges Gezerre zwischen Richter-Kohl und der CDU um die Besetzung des Kuratoriums, den Stiftungsstandort sowie um einen Berg Akten.

Die Stiftung bleibt eine ziemlich "inhaltsleere Kiste"

Der Deutsche Bundestag stellt der Stiftung künftig Räume in einer seiner Liegenschaften, dem Otto-Wels-Haus Unter den Linden zur Verfügung, diese sollen bis 2025 für diesen Zweck hergerichtet werden. Die mutmaßlich spannendsten Leitz-Ordner aus Kohls persönlichem Nachlass bleiben aber bis auf Weiteres unter der Obhut von Maike Kohl-Richter in Oggersheim. Und die Stiftung bleibt damit eine ziemlich "inhaltsleere Kiste", wie aus Unionskreisen schon vor einiger Zeit befürchtet wurde.

Ein kritische Würdigung Kohls ist damit kaum möglich und wenn man den Kuratoriumsvorsitzenden Kauder am Dienstag im Deutschlandfunk richtig verstanden hat, inzwischen auch gar nicht mehr beabsichtigt. Wie der Name schon sage, beschäftige sich die Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung mit dessen Wirken als Bundeskanzler, also mit der Zeit von 1982 bis 1998. Da spiele die Parteispendenaffäre von 1999 "nun wirklich" keine Rolle, sagte Kauder.

Bei der feierlichen Abendveranstaltung im Französischen Dom wagte dann auch wirklich niemand ein kritisches Wort gegen Helmut Kohl zu erheben. Auch Merkel und Merz nicht, die ja eines durchaus verbindet - nämlich, dass ihre politischen Karrieren jeweils mit der Emanzipation von der bleiernen Spätphase der Kohl-Ära an Fahrt aufnahmen. Volker Kauder sagte zum versöhnlichen Abschluss an Merkel und Merz gerichtet: "Wir nehmen von diesem Abend mit, es lohnt sich auch in Zukunft mit euch zu sprechen". Ob es sich lohnen wird, diese Stiftung gegründet zu haben, muss sich erst noch erweisen.