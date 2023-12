Bei der Aufstellung des Haushalts für 2024 ging es um die Frage, wie dieser nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Haushaltsführung und Sonderfonds angepasst werden soll. Hauptstreitpunkt war die Frage, ob neben Einsparungen im Haushalt die Schuldenbremse auch für das Jahr 2024 ausgesetzt werden soll.

Später soll der Koalitionsausschuss zusammenkommen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt außerdem am Mittag eine Regierungserklärung ab.

Die SPD hatte sich auf dem Parteitag am Wochenende für ein Aussetzen der Schuldenbremse auch für 2024 starkgemacht. "Verfassungsrechtlich vorgegebene Spielräume für den Haushalt" müssten im Sinne der Bevölkerung genutzt werden, beschlossen die Delegierten. Politisch sei mit dem Ukraine-Krieg die Voraussetzung für eine Notlage gegeben, die eine erweiterte Kreditaufnahme ermögliche.

Scholz und Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatten sich am Montag zuversichtlich gezeigt, dass die Verhandlungen bald abgeschlossen werden, und von Fortschritten gesprochen.

Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann sagte am Dienstag ebenfalls, sie sei zuversichtlich, dass es sehr bald zu einer Lösung komme: "Wir haben als Ampel in vielen Situationen in den letzten zwei Jahren bewiesen, dass wir sehr konstruktiv zusammen beraten und Entscheidungen treffen." Zu möglichen konkreten Maßnahmen wollte sich aber auch Haßelmann nicht äußern.