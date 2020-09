Im Prozess berichten die Zeugen, was am Tag des Anschlags in Halle hinter der Synagogentür passiert ist. Sie sitzen in einem Raum mit dem Täter. Sie können ihm nicht entkommen - aber er ihnen auch nicht.

Von Cornelius Pollmer und Annette Ramelsberger

Die Amerikaner unter ihnen haben am schnellsten verstanden, was los ist. Ein lauter Knall, kurze Pause, noch ein Knall. Maschinengewehrfeuer. Ezra Waxman aus Boston sah seinen Freund an, der mit ihm in der Synagoge betete, der nickte leicht. "Ich sah die Augen meines Freundes, dann war alles klar." Das da draußen waren keine Silvesterkracher, auch nicht die Fehlzündungen eines Auspuffs. "Americans are more alarmed", sagt Waxman, 32. "We are familiar with mass shootings."