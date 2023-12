Die Bundesanwaltschaft hat nach der großangelegten Anti-Terror-Razzia gegen sogenannte Reichsbürger im Dezember 2022 erstmals Anklage erhoben. Es geht um 27 Tatverdächtige, wie die Behörde am Dienstag in Karlsruhe mitteilte. Sie wirft diesen unter anderem Mitgliedschaft und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vor. Die Verfahren sollen vor den Oberlandesgerichten in Frankfurt am Main, München und Stuttgart geführt werden. Diese müssen entscheiden, ob sie die Anklage zulassen und einen Prozess ansetzen.

Etwa 3000 Polizistinnen und Polizisten waren am 7. Dezember 2022 an einer Großrazzia gegen die "Patriotische Union" beteiligt. 25 Frauen und Männer wurden an dem Tag unter dem Verdacht festgenommen, einen Staatsstreich geplant zu haben. Als einer der Rädelsführer gilt der Unternehmer Heinrich XIII. Prinz Reuß. Die Beschuldigten sollen vorgehabt haben, das politische System in Deutschland zu stürzen. Sie hätten bewusst Tote in Kauf genommen. Strukturen für eine eigene Staatsordnung hätten sie in Grundzügen schon ausgearbeitet, hatten die Ermittler damals erklärt. Ehemalige Soldaten der Gruppe haben den Ermittlungen zufolge intern zudem erstaunlich offen über den Plan gesprochen, in das Reichstagsgebäude einzudringen und Regierungsvertreter und Abgeordnete festzunehmen.

Mehr als 425 000 Seiten Akten haben die Ermittler insgesamt zusammengetragen, rund 850 Ordner. Die Menge an Beweismitteln ist immens: Die Ermittler hörten über Monate Telefonate ab und observierten Treffen. Gegen manche der Verdächtigen wurde Spähsoftware auf den Handys installiert. Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen insgesamt 69 Personen der "Gruppe Reuß".