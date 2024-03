Die kirchlichen Sozialverbände Diakonie und Caritas kritisieren die Pläne der CDU zum Umbau des Bürgergeldes. Die angekündigte Verschärfung der Sanktionen bei Arbeitsverweigerung sei "populistisch", sagte Diakonie-Vorstand Maria Loheide am Montag. "Das ist verantwortungslos." Sie bezog sich auf das von der CDU beschlossene Papier "Neue Grundsicherung". Menschen, die auf Grundsicherung angewiesen sind, haben laut Loheide mit erheblichen Problemen zu kämpfen und benötigen wirksame Unterstützung zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt. "Die ständigen Debatten über Sanktionen auf dem Rücken der Schwächsten gehen an der Realität vorbei", rügte die Vorständin.