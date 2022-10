Von Constanze von Bullion, Bonn

Draußen vor der Tür des Parteitags geht es noch zu wie in grüner Vorzeit. "Wehrt euch, leistet Widerstand", singen Braunkohlegegnerinnen wie dereinst bei den Castorblockaden in Gorleben. Demonstranten haben auch einen qualmenden Atommeiler aus Pappe aufgestellt vor dem World Conference Center in Bonn und eine Rakete mit US-Flagge. Nur dass eben nichts mehr ist, wie es war bei den Grünen, jedenfalls nicht drinnen in der Parteitagshalle.

Bis Sonntag werden rund 800 Grünen-Delegierte in Bonn über Energiesicherheit streiten, über Laufzeiten von Atomkraftwerken und die Frage, ob Rüstungsgüter an Diktatoren geliefert werden sollten. Den bekanntesten Köpfen der Partei, Robert Habeck und Annalena Baerbock, stehen unruhige Debatten bevor. Ex-Umweltminister Jürgen Trittin versuchte bis zuletzt, bei der Parteispitze eine Änderung der Konditionen eines Streckbetriebs für Atomkraftwerke durchzusetzen, offenbar erfolgreich. Aber auch der grüne Nachwuchs wollte sich Gehör verschaffen. Viele Jüngere befürchten, dass der Ukraine-Krieg und ungelöste Energiefragen die Klimapolitik immer weiter ins Abseits drängen.

Die Grüne Jugend etwa will beim Parteitag fordern, dass Deutschland bereits im Jahr 2035 klimaneutral wird, zehn Jahre früher als geplant. Andere treten für den "Erhalt aller Dörfer in den Braunkohletagebauen" ein. Wirtschaftsminister Habeck hat gerade mit dem Energiekonzern RWE vereinbart, den Kohleausstieg in Nordrhein-Westfalen auf 2030 vorzuziehen. Das Symboldorf Lützerath aber soll den Baggern weichen. Die Grüne Jugend lehnt das ab, sie fordert ein "Räumungsmoratorium", über das vermutlich am Sonntag abgestimmt wird. Überhaupt, nicht wenige jüngere Grüne sind entsetzt über das Revival der Kohlekraft in Deutschland. Zwei Atomkraftwerke bis zum Frühjahr weiter laufen zu lassen, erscheint manchen als kleineres Übel.

Die Parteichefin Ricarda Lang wünscht sich eine selbstbewusste Debatte

Nur ein Jubelparteitag jedenfalls soll es nicht werden, meinte die Parteivorsitzende Ricarda Lang. Bevor es losging, wünschte sie sich eine selbstbewusste Debatte, die sich aus Sachzwängen des Regierens in Berlin möglichst befreit - und auch Forderungen stellt, die in der Ampel-Regierung nicht mehrheitsfähig sind. In der schwierigen Debatte um die Atomkraft aber, die erst am späteren Freitagabend beginnen sollte, stand der Parteitag im Schatten der Regierungsgeschäfte in Berlin - und vor einem Berg offener Fragen.

Die Delegierten dürften beispielsweise beschließen, dass zwei süddeutsche Kernkraftwerke im Januar "für den äußersten Notfall, so unwahrscheinlich er auch sein mag" in den Streckbetrieb gehen können, statt abgeschaltet zu werden. In Berlin allerdings hat sich die Koalition in dieser Frage festgefahren. FDP-Chef Christian Lindner fordert seit der Niedersachsen-Wahl, alle drei noch aktiven Atomkraftwerke in Deutschland weiterlaufen zu lassen bis 2024. Vereinbart ist bisher nur ein Streckbetrieb für wenige Monate, bei zwei Kraftwerken in Süddeutschland. Den Kauf neuer Brennstäbe lehnen die Grünen rigoros ab. Dabei dürfte es in Bonn auch bleiben. Auch für den Weiterbetrieb des dritten noch verbliebenen Atomkraftwerks im niedersächsischen Emsland wird sich wohl niemand einsetzen beim Parteitag. Das AKW wird im Leitantrag gar nicht erwähnt.

Mit Spannung wurde also erwartet, wie sich Habeck in seiner Rede am Freitagabend durch das Minenfeld Atomkraft bewegen würde - und ob er seiner Partei in Bonn weitere unangenehme Kompromisse in Aussicht stellen würde. Denn in Berlin drängt Bundeskanzler Olaf Scholz auf eine Beilegung des Atomstreits, der Druck ist hoch, auch der auf Habeck. Für den Grünen-Parteitag aber bedeutete das erst einmal: Diskutieren ins Ungewisse. In Bonn wussten die Delegierten weder, wie das geänderte Atomgesetz für den Streckbetrieb aussehen soll, noch ob der Partei weitere Zugeständnisse bei der Atomkraft bevorstehen. Bis Berlin sich geeinigt hat, dürfte der Parteitag vorbei sein.