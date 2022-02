Außenministerin Annalena Baerbock holt sich offenbar Jennifer Morgan in ihr Haus: Sie soll Deutschlands Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik werden.

Die Chefin der Umweltorganisation Greenpeace, Jennifer Morgan, wechselt nach Angaben aus Regierungskreisen ins Auswärtige Amt. Sie werde dort Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik bei Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), sagten Regierungsvertreter am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Morgan werde am Mittwoch in Berlin von Baerbock der Presse vorgestellt, zuvor soll sie vom Bundeskabinett bestätigt werden. Zunächst hatte der Spiegel darüber berichtet.

Die US-Amerikanerin Morgan arbeitet seit Jahrzehnten bei Nichtregierungs-Organisationen und ist seit 2016 Chefin von Greenpeace International. Sie soll nun vor allem die jährlichen Weltklimakonferenzen vorbereiten. Die internationale Klimapolitik ist unter der Ampelregierung vom Umweltministerium ins Auswärtige Amt gewechselt.