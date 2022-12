Gesetzgebung:Missachtet die Ampelkoalition das Parlament?

Von Robert Roßmann, Berlin

CDU und Linke stehen nicht im Verdacht, gemeinsame Sache zu machen. Umso erstaunlicher ist es, wenn sie einer Meinung sind, und das sogar - wie diese Woche im Bundestag - in einer sehr grundsätzlichen Angelegenheit. Denn es geht in diesem Fall um nicht weniger als die Frage, ob die Ampelkoalition die Mitspracherechte von Abgeordneten missachtet und durch hektisches Agieren schlampige Gesetze riskiert.

In dieser Woche standen die Preisbremsen für Gas und Strom auf der Agenda des Bundestags. Gesetzentwürfe müssen vor ihrer Verabschiedung in den zuständigen Bundestagsausschüssen beraten werden. Die Ausschüsse sind kleiner als das Plenum - in ihnen sitzen die Fachleute der Fraktionen. Sie sind der Hort der Sacharbeit. Wer sich gute Gesetze wünscht, sollte sie also gebührend beteiligen. Doch in der Nacht vor der Ausschusssitzung zu den Preisbremsen schickte die Ampelkoalition den Ausschussmitgliedern rund 400 Seiten Änderungsanträge. Die Texte seien erst nach Mitternacht eingegangen, es sei deshalb keinem Abgeordneten mehr möglich gewesen, die Texte rechtzeitig zu lesen, klagt Klaus Ernst - Linker und Vorsitzender des Bundestagsauschusses für Klimaschutz und Energie.

"Hastig und schlampig": Die Opposition ist sauer

"So hastig und schlampig darf Deutschland nicht regiert werden", findet auch Thorsten Frei, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion. Es bleibe keine Zeit, die Anträge sachlich und fachlich zu beurteilen, schimpft der CDU-Mann. Auch Abgeordnete der Ampel könnten "mit dem kurzen Vorlauf nicht alles lesen und Fakten prüfen". Sie würden also Gesetzen zustimmen, "die sie weder richtig lesen noch beurteilen konnten". Das sei "unverantwortlich", sagt Frei. Wo bleibe "der Respekt gegenüber allen Abgeordneten, die im Bundestag die Bürgerinnen und Bürger vertreten?" So dürfe es nicht weitergehen - denn der Preisbremsen-Fall sei kein Einzelfall.

Die Unionsfraktion hat eine ganze Liste vergleichbarer Vorfälle parat: Beim Gasspeicher-Gesetz und beim Energiesicherungsgesetz sei der letzte Ampel-Änderungsantrag erst unmittelbar vor der Ausschusssitzung präsentiert worden. Beim sogenannten Osterpaket seien sogar 330 Seiten Änderungsanträge keine zehn Minuten vor Beginn der Sitzung eingegangen. Beim Jahressteuergesetz seien in der Nacht vorher - um 22.13 Uhr - 36 Änderungsanträge mit insgesamt 121 Seiten von der Ampel verschickt worden. Und diese Liste ließe sich noch verlängern.

"Mehr als einmal haben wir gesehen, dass die schlecht vorbereitete Gesetzgebungsarbeit rasche Korrekturen an den Gesetzen notwendig gemacht hat", sagt Frei. Die "mangelhafte Arbeit der Bundesregierung" gehe damit "voll zulasten unseres Landes und seiner Bürger".

Die Ampel weist diese Vorwürfe zurück. "Wir haben gerade große Herausforderungen zu bewältigen und das Tempo mutet allen viel zu - da muss dann eben auch die Opposition mal eine Nachtschicht einlegen", sagt Johannes Fechner, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion. Komplexe Gesetze in kurzer Zeit zu beraten sei "herausfordernd, aber machbar und auch nicht wirklich neu: Die Gesetzesentwürfe zum Infektionsschutzgesetz aus Innen- und Gesundheitsministerium in der großen Koalition kamen auch oft erst kurz vor den Sitzungen". Das sei "natürlich für die Opposition nicht ideal, Oppositionsarbeit bleibt aber dennoch effektiv möglich".

Der Bundesrat will sich wehren

Das Verhalten der Ampel sorgt allerdings auch im sich normalerweise zurückhaltend gebenden Bundesrat für Unmut - denn die Koalition setzt auch die Länderkammer unter Zeitdruck. Sie bittet regelmäßig um "Fristverkürzung" - also darum, dass der Bundesrat auf die ihm zustehende Beratungszeit zu Gesetzentwürfen von Bundestag und Bundesregierung verzichtet. Laut Auskunft des Bundesrats haben die Fristverkürzungsbitten "stark zugenommen". Lucia Puttrich, die Vorsitzende des Ständigen Beirats des Bundesrats, hat den Ersten Parlamentarischen Geschäftsführern der Ampelfraktionen deshalb einen Brief geschrieben.

Es sei "dem Bundesrat sehr bewusst, dass das Gesetzgebungsverfahren für dringliche Vorhaben in Zeiten besonderer Herausforderungen im Einzelfall beschleunigt ablaufen muss", schreibt Puttrich. Gleichwohl bitte sie "im Namen des Ständigen Beirats des Bundesrates dringend darum, die Zahl der Fristverkürzungsanfragen auf absolut notwendige Fälle zu beschränken". Auch in schwierigen Zeiten seien "die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates zu wahren und die Vorgaben unserer Verfassung einzuhalten". Durch "eine fristverkürzte Beratung im Bundesrat sollen und können Verzögerungen im Bundestag oder innerhalb der Bundesregierung nicht ausgeglichen werden. Die Beratungsfristen, die unsere Verfassung vorsieht, haben ihren Grund."

Eigentlich sollte das auch die Ampel so sehen. Denn in ihrem Koalitionsvertrag hatte sie gelobt, es besser zu machen als Angela Merkels große Koalition. In dem Ampel-Vertrag steht, man werde "das Parlament als Ort der Debatte und der Gesetzgebung stärken". Und man wolle "die Qualität der Gesetzgebung verbessern". Dazu werde man "neue Vorhaben frühzeitig ... diskutieren". Und dabei "Vertreterinnen und Vertreter des Parlaments besser einbinden sowie die Erfahrungen und Erfordernisse von Ländern und Kommunen ... berücksichtigen".

Der Bundesrat will das Verhalten der Ampelkoalition jetzt nicht mehr einfach so hinnehmen. In seiner letzten Sitzung hat der Ständige Beirat der Länderkammer zwei Bitten der Ampel nach Fristverkürzung abgelehnt.