Krieg im Gazastreifen:"Einseitige Empathie schürt die Polarisierung"

Interview: Bernd Dörries, Kairo

Das UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) durchlebt gerade die schwerste Krise seiner fast 75-jährigen Geschichte: 168 UNRWA-Mitarbeiter kamen durch israelische Angriffe in Gaza ums Leben. Israel beschuldigt etliche Mitarbeiter der Organisation, am Terror der Hamas am 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein. Vor seiner Reise in den Gazastreifen äußert sich UNRWA-Chef Philippe Lazzarini in einem Hotel in Kairo zu solchen Vorwürfen und zur Lage der Palästinenser insgesamt.