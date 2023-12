Die sechsköpfige Familie Abujadallah wurde am 25. Oktober im Wohnzimmer ihres Hauses von israelischen Bomben getötet. Die SZ berichtete darüber Anfang Dezember , es war der erste öffentlich gewordene Fall deutscher Staatsbürger, die in Gaza durch einen israelischen Angriff ums Leben gekommen sind. An diesem Dienstag haben Juristen der in Berlin ansässigen internationalen Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) ein Schreiben an den Generalbundesanwalt in Karlsruhe verschickt, in dem sie strafrechtliche Ermittlungen wegen vermuteter Verstöße gegen das Völkerstrafrecht fordern. Sie sehen "gewichtige Anhaltspunkte der Begehung von Kriegsverbrechen", die unter das deutsche Völkerstrafgesetzbuch fallen.

Der Generalbundesanwalt ermittelt derzeit im Falle des Hamas-Angriffs, bei dem die deutsch-israelische Staatsbürgerin Shani Louk getötet wurde. Die Pressesprecherin des Generalbundesanwalts teilte der SZ Anfang Dezember mit, dass im Falle der Familie Abujadallah keine Anhaltspunkte für eine Straftat in der Zuständigkeit der Bundesanwaltschaft vorlägen. Vielmehr prüfe die Staatsanwaltschaft Dortmund derzeit den Sachverhalt zwecks eines Todesermittlungsverfahrens, hieß es damals aus Karlsruhe.

Eine frühere Anzeige richtete sich gegen den damaligen US-Verteidigungsminister Rumsfeld

Diese Unterscheidung der beiden Fälle können Juristen des ECCHR nicht nachvollziehen. Es sei "absolut richtig", dass der Generalbundesanwalt angesichts der Massaker vom 7. Oktober in Israel, bei denen auch deutsche Staatsangehörige getötet und entführt wurden, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, sagt Andreas Schüller, Programmleiter für Völkerstraftaten, im Gespräch mit der SZ. Er halte es allerdings für ebenso notwendig, dass der Generalbundesanwalt Ermittlungen zu den Todesumständen der deutsch-palästinensischen Familie Abujadallah aufnehme.

Denn letztlich handle es sich in allen Fällen um Zivilpersonen als Opfer in einem bewaffneten Konflikt, weshalb Ermittlungen nach dem Völkerstrafgesetzbuch geführt werden sollten, so Schüller: "Deutsche Strafverfolgungsbehörden sind verpflichtet, bei der Tötung von Zivilpersonen unvoreingenommen zu ermitteln." Jede ungleiche Gewichtung der Fälle unterhöhle das Gleichheitsgebot des Rechts, so Schüller. Dass die Bundesanwaltschaft im Fall der Familie Abujadallah keine Anhaltspunkte für Verstöße gegen das Völkerstrafgesetzbuch sehe, könne er nicht nachvollziehen. "Es geht um Gleichheit im Recht. Dazu sind breit angelegte strukturelle Ermittlungen notwendig. Wir hoffen, dass das Recht für alle Betroffenen gleichermaßen durchgesetzt wird."

Seit Jahren versucht die Organisation, die Verantwortlichen von Menschenrechtsverletzungen zur Rechenschaft zu ziehen - auch dann, wenn mächtige Staaten involviert sind. 2004 reichte ECCHR-Generalsekretär Wolfgang Kaleck im Namen von vier irakischen Folteropfern in Deutschland Strafanzeige ein. Die Anzeige sorgte für Schlagzeilen, denn sie richtete sich unter anderem gegen den damaligen US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld. Das ECCHR warf der US-Führungselite vor, in den Militärgefängnissen Guantánamo und Abu Ghraib gegen Völkerrecht und die UN-Folterkonvention verstoßen zu haben. Die Strafanzeigen stützten sich auf das in Deutschland verankerte Weltrechtsprinzip. Danach ist die Verfolgung schwerster Verbrechen auch dann möglich, wenn die Straftaten in anderen Ländern begangen wurden.

Es ist nicht der erste Fall aus Gaza, der die Juristen vom ECCHR beschäftigt

Rumsfeld wollte mit Blick auf eine mögliche Strafverfolgung 2009 nicht zur Münchner Sicherheitskonferenz kommen - die Anzeige wurde zwei Tage vor der Konferenz von Generalbundesanwalt Kay Nehm abgelehnt. Der damalige UN-Sonderberichterstatter Leandro Despouy sah damals die Unabhängigkeit der Bundesanwaltschaft in Gefahr.

Es ist auch nicht der erste Fall aus Gaza, der die Juristen vom ECCHR beschäftigt. 2014 wurde bei israelischen Bombardements die deutsch-palästinensische Familie Kilani - Vater, Mutter und fünf Kinder zwischen vier und zwölf Jahren - getötet. Sieben Jahre lang versuchten das ECCHR und dessen Partnerorganisation Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) im Namen des hinterbliebenen Sohnes aus Deutschland, Ramsis Kilani, Verantwortliche dafür zur Rechenschaft zu ziehen. Das PCHR reichte zeitgleich mit der Strafanzeige in Deutschland die Strafanzeige in Israel ein. Denn eigentlich gilt: Der Staat, in dem eine Straftat geschieht, hat das Vorrecht, dazu zu ermitteln - und zu urteilen.

Doch das Ermittlungsverfahren in Israel wurde eingestellt, eine Beschwerde gegen die Entscheidung abgelehnt. Die Begründung des israelischen Militärgeneralanwalts 2015: Die israelische Armee habe alles in ihrer Macht Stehende getan, um zivile Opfer zu vermeiden. Das PCHR legte den Fall dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag vor, der Fall wird dort weiterhin geprüft. 2021 stellte auch der deutsche Generalbundesanwalt die Vorermittlungen zum Fall Kilani ein. In der Begründung hieß es, dass die gesammelten Informationen nicht ausreichen würden, um eine mögliche Strafbarkeit des Falls zu bewerten.