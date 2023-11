Krieg in Gaza:"Ich musste entscheiden, wer stirbt und wer nicht"

Interview von Dunja Ramadan

Im Gazastreifen herrscht gerade Waffenruhe, nachdem in den vergangenen Wochen durch die israelischen Angriffe, die auf den Terror der Hamas folgten, mehrere Tausend Menschen getötet wurden. Ahmed Abunada ist Chefarzt im Al-Schifa-Krankenhaus, seit 2015 lebt er mit Frau und vier Kindern im dicht besiedelten Gazastreifen. Als 18-Jähriger kam er nach Deutschland, um zu studieren, und lebte 20 Jahre in Nordrhein-Westfalen. Heute ist er Deutscher. Am Mittwoch ist der 47-Jährige in Deutschland gelandet, am Freitag trifft er Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Während des Videointerviews am Donnerstag sitzt er in einem Hotelzimmer in Berlin.