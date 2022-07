"Die Jahresrechnung und damit auch die Abschläge könnten um das Drei- bis Fünffache steigen": Die höheren Preise an den Rohstoffbörsen werden die Verbraucher noch zu spüren bekommen.

Erst die Erleichterung, dann wieder Anspannung: Gazprom schickt wieder Gas durch Nord Stream 1, will die Liefermenge aber drosseln. Was bedeutet das für den Verbraucher? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Victor Gojdka, Frankfurt

Es sind die widersprüchlichen Schlagzeilen dieser Tage, die Politiker und Verbraucher auf Trab halten. Gazprom liefert wieder Gas durch Nord Stream 1? Aufatmen. Gazprom will seine Liefermenge doch drosseln? Aufregung. Dass die europäischen Energieminister in Brüssel am Dienstag gleich zu einer Sondersitzung zusammenkamen, zeigt den Ernst der Lage. Verbraucherinnen und Verbraucher sind verunsichert. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Folgen der globalen Gaspolitik.