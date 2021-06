Von Cathrin Kahlweit, Budapest

Am Ufer der Donau liegt ein rostiger Kahn, Mohnblumen und Heckenrosen stehen zwischen Holunder, und quer über die riesige Wiese ziehen sich die Relikte einer aufgelassenen alten Markthalle. Die Fenster sind zersplittert, zerrissene Vorhänge wehen im Wind. Das Gelände im Osten der ungarischen Hauptstadt Budapest gilt als super Bauland; eine U-Bahn ist geplant, man sieht die Hügel von Buda und das neue, fast fertige Hochhaus der staatlichen Ölfirma MOL, und eigentlich sollten hier entlang des Flusses Wohnheime für einkommensschwache, ungarische Studenten entstehen. Sollten.

Auf einer staubigen Zufahrtsstraße rollen ein paar Lastwagen und Bagger hin und her, dazwischen stehen Straßenschilder mit seltsamen Namen in der Wildnis: Dalai-Lama-Straße, Uigurische-Märtyrer-Straße, Freies-Hongkong-Straße. Die Bezirksbürgermeisterin hat sie unlängst aufstellen lassen. Es ist, wenn man so will, ein Zeichen des administrativen Ungehorsams von Lokalpolitikern gegen eine politische Übermacht.

Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums empörte sich, hier versuchten irregeleitete Individuen auf verächtliche Art und Weise, die ungarisch-chinesischen Beziehungen zu untergraben. Auch Ministerpräsident Viktor Orbán zeigte sich verärgert: Die Straßenschilder, die auf Menschenrechtsverletzungen Chinas hinweisen, seien eine "Provokation".

Denn wenn es nach der Regierung geht, wird hier in einigen Jahren die Fudan-Universität stehen: eine chinesische Hochschule für 6000 vor allem chinesische Studenten, die sich den Werten der Kommunistischen Partei Chinas verpflichten müssen. Die geheime Abmachung über das gigantische Projekt, die im April vom ungarischen Investigativ-Medium Direkt36 enthüllt wurde, zeigt, dass auch chinesische Firmen bauen sollen: Der Ableger der Elite-Universität aus Shanghai werde "größtenteils mit chinesischen Rohstoffen, chinesischen Arbeitskräften und chinesischen Krediten realisiert", wie Direkt36 berichtet.

Zwei Drittel der Ungarn sind gegen den Bau

Finanziert werden soll die riesige Anlage jedoch mit einem Kredit, den Ungarn in Peking aufnimmt, zurückzuzahlen mit ungarischem Steuergeld. 1,5 Milliarden Euro sind veranschlagt, Minimum. So viel gibt der ungarische Staat pro Jahr nicht mal für alle ungarischen Universitäten aus. Die Ungarn schenken also, man kann es nicht anders sagen, den Chinesen eine Hochschule.

Kein Wunder, dass die Fudan-Universität mittlerweile mehr ist als ein Politikum im EU-Land Ungarn. Sie ist ein Spaltpilz, der Orbán und seiner regierenden Fidesz-Partei so viel Ärger einbringt, wie das schon lange kein anderes Projekt mehr tat. Außer vielleicht die geplante Bahnlinie von Budapest nach Belgrad, die auch die Chinesen bauen sollen und die Ungarn bezahlt: Orbán will dafür einen Kredit über 2,1 Milliarden Euro in China aufnehmen.

Kanzleramtsminister Gergely Gulyás wiegelt mittlerweile ab und sagt, man könne sich ein Referendum zur Errichtung der Hochschule vorstellen. Das soll aber, wenn überhaupt, erst nach der nächsten Parlamentswahl im Frühjahr 2022 stattfinden, die Orbán noch einmal zu gewinnen hofft. Danach könnte er dann sein Versprechen gegenüber den Chinesen wahr machen, ohne dass ihm lauter Oppositionspolitiker und wütende Wähler in die Suppe spucken.

Derzeit nämlich sind laut Umfrage zwei Drittel der Ungarn und alle Kandidaten, die gegen ihn um das Amt des Ministerpräsidenten kämpfen, gegen diesen Plan; die Rede ist von einem Ausverkauf ungarischer Interessen. Gut möglich, dass die Fudan-Uni seine vierte Wiederwahl seit 2010 gefährden wird.

Detailansicht öffnen Schürte Orbáns Ärger: Ein provokantes Straßenschild für den Dalai Lama nahe dem geplanten chinesischen Campus. (Foto: Getty Images/Getty Images)

Auf der Wiese vor den zerfallenden Gebäuden im Osten der Stadt, die eigentlich saniert werden sollten, steht Daniel Manhalter von der Oppositionspartei Demokratische Koalition (DK). Er will für den 9. Bezirk ins Parlament einziehen und hat im Prinzip nichts gegen China. Aber er hat etwas dagegen, wenn Ungarn, das den Kommunismus 1989 abgeschüttelt hat, dem kommunistischen China eine Universität finanziert und derweil die eigenen Bildungseinrichtungen privatisiert oder finanziell ausblutet.

Manhalter hat einen Brief an den Präsidenten der Fudan-Universität geschrieben und angekündigt, dass er als Parlamentsabgeordneter für die Aufkündigung der Verträge mit Peking stimmen würde. Und er hat mit Parteifreunden demonstrativ 1000 Flaggen in das Baugelände gesteckt, auf denen zur Hälfte die ungarischen Farben, zur Hälfte die EU-Sterne zu sehen sind. Einen Tag später waren sie alle weg.

Europa oder China, Ost oder West, das ist der große, politische Richtungsstreit hinter den 1,5 Milliarden Euro, die Orbán in die Fudan-Universität stecken will: Viele Ungarn sehen darin eines von vielen Beispielen für die strategische und wirtschaftliche Anbiederung an einen östlichen, nicht demokratischen Partner und zugleich eine weitere Abkehr von der EU.

Budapests grüner Bürgermeister Gergely Karácsony, der vielleicht aussichtsreichste Kandidat der vereinigten Opposition für die Wahl im nächsten Jahr, sagte auf einer Demonstration mit Tausenden Teilnehmern vergangene Woche, dass es nicht angehe, für Chinesen zu bauen und ungarische Studenten im Regen stehen zu lassen.

Die Sorge vor Spionen wächst

DK-Chefin Klára Dobrev, die ebenfalls gegen Orbán antreten möchte, sagte, das Fudan-Projekt sei symbolisch eine schlechte Investition: "Ungarn ist Teil von Nato und EU. Die demonstrative Hinwendung zu illiberalen Staaten wie Russland und China ist genau das falsche Zeichen für unser Land." Und Péter Jakab, Chef der Partei Jobbik, findet, "wenn Ungarn so reich ist, dass es anderthalb Milliarden Euro in ein bildungspolitisches Prestigeprojekt stecken kann, dann sollte das zuerst und vor allem Bildung für Ungarn finanzieren."

Die Fidesz-Regierung sieht das offenbar anders, man könne mit dem Projekt "von den Besten lernen", heißt es. In einer Erklärung vom Montag schrieb Orbán, was die Chinapolitik Europas allgemein angehe, so müsse man "dem vorbeugen, dass erneut eine Politik und Kultur des Kalten Krieges in der Weltpolitik" entstehe. Nötig seien Kooperation, Investitionen, und kulturell-wissenschaftliche Beziehungen, nicht Boykotte, Sanktionen, Rügen und Belehrungen.

Damit reagierte der ungarische Ministerpräsident auf die wachsende Empörung in Brüssel darüber, dass Ungarn zuletzt immer wieder gemeinsame EU-Beschlüsse zu Russland oder auch China boykottierte, so zuletzt eine Erklärung, mit welcher der Demokratieabbau in Hongkong verurteilt werden sollte. Der deutsche Außenminister Heiko Maas hatte deswegen das Einstimmigkeitsprinzip in der europäischen Außenpolitik infrage gestellt. Orbán dazu: Man lasse sich seine außenpolitische Souveränität nicht nehmen und werde den "Amoklauf der europäischen Linken" beenden.

Das ungarische Investigativmedium Direkt36 hatte die Fudan-Geschichte im Rahmen einer preisgekrönten, monatelangen Recherche zum wachsenden Einfluss Chinas auf Ungarn öffentlich gemacht. Es schreibt, dass sich Orbáns Hoffnungen auf hohe chinesische Investitionen, die mit der "großen Ost-Öffnung" verbunden waren, nicht erfüllt hätten, bei den Auslandsinvestitionen lägen vielmehr Serbien und Griechenland vorn.

Stattdessen hätten chinesische Spione im Land Fuß gefasst, und auch der politische Einfluss Pekings wachse. Chinesische Offizielle sähen Ungarn als Einfallstor in die EU. Beliebtes Mittel: Kredite als Schuldenfalle. Die Fudan-Universität könnte dafür ein deprimierend gutes Beispiel werden.