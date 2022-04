Der Direktor der europäischen Grenzschutzbehörde steht seit Längerem in der Kritik. Seine Leute sollen an illegalen Pushbacks von Flüchtlingen im Mittelmeer beteiligt gewesen sein.

Der umstrittene Chef der europäischen Grenzschutzbehörde Frontex tritt offenbar zurück. Das habe Fabrice Leggeri in einem Brief dem Verwaltungsrat der Agentur angeboten, wie der Spiegel schreibt, dem das Schriftstück nach eigenen Angaben vorliegt. Das Aufsichtsgremium komme an diesem Freitag zusammen, um über Leggeris Zukunft zu befinden - Unterstützung habe dieser in dem Gremium zuletzt kaum noch gehabt.

Das Magazin Politico berichtet zudem, dass dies auch unter dem Druck von Ermittlungen der EU-Anti-Korruptionsbehörde Olaf erfolge. Diese untersuche mögliches Fehlverhalten bei Frontex und werde den Abschlussbericht in Kürze vorlegen.

An Leggeri gab es schwere Kritik, weil Frontex an sogenannten Pushback-Aktionen der griechischen Küstenwache beteiligt gewesen sein soll. Bezeichnet wird damit die Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze, was nach internationalem Recht verboten ist. Im Fall der Ägäis seien sie auf dem Meer ausgesetzt worden. Laut einem Spiegel-Bericht halfen Frontex-Beamte dabei. Leggeri soll mindestens einen Fall zu vertuschen versucht haben. Leggeri wies die Vorwürfe zurück. Er leitet Frontex seit dem Jahr 2015, in dieser Zeit ist Frontex deutlich größer und mächtiger geworden.