Bei dem Terroranschlag am Freitag auf ein Veranstaltungszentrum bei Moskau sind fast 140 Menschen ums Leben gekommen. Insgesamt gab es elf Festnahmen, darunter vier Männer, die direkt an dem Angriff auf das Veranstaltungszentrum beteiligt gewesen sein sollen. Sie wurden am Wochenende im russischen Grenzgebiet Brjansk festgenommen und nach Moskau gebracht. Zu dem Anschlag hat sich der IS-Ableger, die Gruppe Islamischer Staat Provinz Khorasan (ISPK), bekannt.

Frankreichs Terrorwarnsystem kennt drei Stufen, die den Sicherheitskräften entsprechende Befugnisse einräumen: Die nun ausgerufene Alarmstufe "urgence attentat" (zu Deutsch: Angriffs-Alarm) geht von einer unmittelbaren Bedrohung aus - wird allerdings auch immer dann ausgerufen, wenn in Frankreich oder anderswo ein terroristischer Angriff passiert.

Die Behörden dürfen nun weitreichend in das öffentliche Leben in Frankreich eingreifen. So können etwa Straßen gesperrt oder öffentliche Verkehrsmittel gestoppt werden. Der Sicherheitsapparat kann zudem leichter auf zusätzliche Einsatzkräfte zurückgreifen. Diese Warnstufe wurde 2016 eingeführt, also ein Jahr nach den Terrorangriffen in Paris.