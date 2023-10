Die Angst kehrt zurück nach Frankreich . Ein junger tschetschenischer Mann, um die 20 Jahre alt, hat am Freitagmorgen mit einem Messer auf mehrere Personen in einem Gymnasium im Zentrum der Stadt Arras im nordfranzösischen Département Pas-de-Calais eingestochen. Ein Lehrer erlag seinen Verletzungen, ein Sicherheitsbeamter und ein weiterer Lehrer des Lycée Gambetta sind schwer verletzt worden.

Präsident Macron fährt zum Tatort

Schüler waren keine involviert, sie verließen ihre Klassenzimmer während der Attacke nicht. Der mutmaßliche Attentäter, so berichteten es die französischen Medien, soll "Allahu Akbar", Gott ist groß, gerufen haben, als er zur Tat schritt. Er stand offenbar auf der Liste S der Sûreté de l'État (Staatssicherheit), war der Polizei also als Person bekannt, die wegen möglicher Terrorgefahr beobachtet wird.

Zunächst zirkulierte auch die Information, der junge Mann sei ein ehemaliger Schüler des Gymnasiums. Die Polizei verhaftete den mutmaßlichen Attentäter sowie dessen Bruder. Der Bruder soll sich auf dem Weg zu einer anderen Schule befunden haben, als er verhaftet wurde.

Der Vorfall erinnert an den Mord an dem Sekundarlehrer Samuel Paty

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron brach gleich, nachdem die Nachricht publik geworden war, nach Arras auf. Am Donnerstagabend hatte Macron in einer Rede an die Nation zur nationalen Einheit aufgerufen: Die Franzosen fürchten sich vor einem Überschwappen des Konflikts im Nahen Osten auf ihr Land. Bislang gibt es keinen klaren Hinweis darauf, dass der mutmaßliche Attentäter sich auf den Krieg in Israel und Gaza berief.

Der Vorfall erinnert die Franzosen an den Mord an dem Sekundarlehrer Samuel Paty in Éragny bei Paris am 16. Oktober 2020.