Nachdem die Flut durch war, sah es in manchen Orten aus wie nach einem Bombenangriff: Ein eingestürztes Haus in Erftstadt, wo es den Ortsteil Bessem besonders schlimm getroffen hat.

Von Benedikt Müller-Arnold und Jana Stegemann

Als die Flut am Donnerstag nach Blessem kam, hatten die Menschen nur wenig Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen. Die braunen Fluten rissen alles mit, was ihnen in den Weg kam: Menschen, Häuser, Autos, Straßen. Blessem ist ein Stadtteil von Erftstadt, 40 Kilometer von Köln entfernt.