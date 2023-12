"Obergrenzen", "Rückführung" und die europäische "Krisenverordnung": Die deutsche Flüchtlingspolitik hat mit den Jahren ihre eigene bürokratische Sprache geschaffen. "Pushbacks" klingen jedenfalls deutlich weniger roh und brutal, als die tatsächlich polizeiliche Praxis an den EU-Außengrenzen ist, und auch das schöne Wort von den "Ankerzentren" verwandelt überwachte Sammellager zu einem Ort der "Willkommenskultur". Der Kampf um Begriffe ist Teil der asylpolitischen Auseinandersetzungen, die derzeit nicht nur in Deutschland geführt werden und in denen es um weit mehr geht als um einzelne Regelungen zwischen den europäischen Staaten. Denn im Kern bedeutet die neue "Krisenverordnung" eine Zustimmung dazu, künftig Asylverfahren an der europäischen Außengrenze unter Haftbedingungen möglich zu machen. Was also Europa künftig als "Wertegemeinschaft" sein will, das wird auf dem Rücken von Schutzsuchenden ausgehandelt, und das lässt derzeit nichts Gutes ahnen.

Die Genfer Konvention war zunächst nicht für die Zukunft gedacht

Inzwischen hört man dabei auch immer wieder Stimmen, die eines der Schlüsseldokumente der Flüchtlingspolitik infrage stellen - die "Genfer Flüchtlingskonvention" von 1951, die als Herzstück einer globalen Flüchtlingspolitik gilt und die bestimmte, dass Geflüchtete nicht in ein Land abgeschoben werden dürfen, in dem ihr Leben aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung nicht sicher ist. Die Genfer Flüchtlingskonvention kodifizierte sowohl Rechte als auch Pflichten von Asylsuchenden. Sie schuf kein Recht auf Asyl, sondern sie regelte das Recht im Asyl - ein entscheidender Unterschied, über dessen Ausgestaltung und Deutung schon in den frühen 1950er-Jahren und im Angesicht der Massenverbrechen des Zweiten Weltkriegs intensiv zwischen den Staaten gerungen wurde.

Wie der Umgang mit Geflüchteten zu einem eigenen Feld internationaler Politik wurde, darüber handelt Jakob Schönhagens wichtiges, breit recherchiertes und wohltuend nüchternes Buch. Die Arbeit beginnt am Ende des Zweiten Weltkriegs und endet Mitte der 1970er-Jahre, als sich zentrale Instrumente der globalen Flüchtlingspolitik etabliert hatten, die bis heute ihre Wirkung haben. Warum, so lautet die Ausgangsfrage, konnte sich nach 1945 die Vorstellung durchsetzen, dass es die Aufgabe der Staatengemeinschaft sei, Geflüchteten zu helfen und dafür leistungsfähige Strukturen und Organisationen wie den UNHCR aufzubauen? Das klingt nach einer geradlinigen Geschichte der humanitären Hilfe, aus dem Dunkel des Krieges in das Licht globaler Menschenrechtspolitik.

Niemand dachte 1950 an Massenflucht aus dem Globalen Süden

Aber der Freiburger Historiker Schönhagen macht von Beginn an deutlich, dass sich die Entwicklung einer internationalen Flüchtlingspolitik so einfach nicht erklären lässt und von Widrigkeiten, Rückschlägen und unterschiedlichen Konjunkturen begleitet war und sich einem einfachen Fortschrittsnarrativ entzieht. Schon die Genfer Flüchtlingskonvention selbst war alles andere als unumstritten: Gerungen wurde um die Reichweite eines Anspruchs auf Zuflucht, über die sozialen und politischen Rechte Geflüchteter in ihren Aufnahmeländern und auch darüber, was überhaupt einen Flüchtling ausmachte und für welche Gruppen die Konvention Geltung haben sollte. Die Rechte der Staaten, darauf hatten die Vertragsunterzeichner geachtet, standen am Ende über den Individualrechten der Flüchtenden. Sanktionen der UN sah die Konvention nicht vor.

Detailansicht öffnen Drama um verzweifelte Rohingya-Flüchtlinge aus Myanmar: Ethnische Rohingya verlassen ihr Boot nach der Landung in Ulee Madon in der Provinz Aceh/ Indonesien (Foto: Rahmat Mirza/dpa)

Überhaupt war sie weniger in die Zukunft gerichtet. Vielmehr zielte sie auf die Vergangenheit und entstand doch zunächst, um die sehr unmittelbaren Folgeprobleme der Massengewalt des Zweiten Weltkriegs zu regeln. Erst mit dem 1967 verabschiedeten "New York Protocol" erhielt die Konvention ihren heute so prägenden Charakter, weil nun der Geltungsbereich zeitlich und räumlich erweitert und an die sich weltweit verändernden neuen Fluchtbewegungen angepasst wurde. Eindringlich zeigt Schönhagen, wie sehr "Kalter Krieg" und insbesondere die Erfahrungen der Dekolonisierung seit den 1960er-Jahren die Perspektiven und Prioritäten internationaler Flüchtlingspolitik veränderten. Noch rechneten die reichen Industriestaaten nicht damit, dass sie die massiven Fluchtbewegungen in Asien und Afrika selbst einmal erreichen könnten. Es war dieser Moment relativ geringer globaler Fluchtbewegungen, der der Etablierung einer internationalen Hilfsarchitektur mit dem UNHCR zum Durchbruch verhalf.

Geostrategie dominierte stets, die Willkommenskultur eher selten

Die wohlwollende Einigkeit veränderte sich seit den 1970er-Jahren, als sich die Fluchtwege weiteten. Nun zeigten sich einmal mehr die Folgen der alten europäischen Kolonialherrschaft auch in der Instabilität der jungen afrikanischen und asiatischen Staaten. Die Mittel der weltweiten Flüchtlingshilfe wurden angesichts der wachsenden Probleme wieder knapper bemessen, Spielräume enger gefasst und die Aufnahmeverfahren in den reichen Industriestaaten erschwert. Eine Gruppe, so die ernüchternde Bilanz, spielte in den unterschiedlichen Konflikten um Mittel und Hilfen kaum eine Rolle: die Geflüchteten selbst. Oft waren es eher geostrategische Überlegungen, ging es um die Auseinandersetzung mit dem Kommunismus oder den Folgen jener zerstörerischen Kolonialpolitik, für die die westlichen Mächte selbst verantwortlich waren. Es war paradox: Die schrittweise Durchsetzung neuer, globalisierter Normen des Flüchtlingsschutzes bedeutete in der Tat eine historische Zäsur, und gleichzeitig führte ihre Universalisierung zu massiven Gegenbewegungen und den verschiedensten Versuchen neuerlicher Begrenzungen - eine Entwicklung, die bis in die unmittelbare Gegenwart reicht.

Detailansicht öffnen Jakob Schönhagen: Geschichte der internationalen Flüchtlingspolitik 1945 - 1975. Wallstein-Verlag, Göttingen 2023. 432 Seiten, 46 Euro. (Foto: Wallstein Verlag)

Die Darstellung entwickelt gerade dort ihre besondere Kraft, wo sie, wie am Beispiel des Bangladesch-Kriegs von 1971, die internationale Geschichte des Humanitarismus mit den regionalen Konflikten verbindet und nicht bei Verhandlungen in New York oder Genf stehen bleibt. Allein in den ersten acht Wochen des Konflikts, so berichtete es Indiens Premierministerin Indira Gandhi, seien etwa 3,5 Millionen Bengalinnen und Bengalen auf der Flucht vor dem pakistanischen Militär nach Indien geflohen - und ein Ende war noch nicht abzusehen. Innerhalb kürzester Zeit stieg die Zahl auf etwa 9,6 Millionen an. Die Teilung "Britisch-Indiens" und die damit verbundenen territorialen, sozialen und religiösen Konflikte und ihre Folgen prägten die Region.

Das UNHCR spielte eine wichtige Rolle

Gewalt und Vertreibung waren auch ein bitteres Erbe der europäischen Kolonialherrschaft. Deutlich wird, wie sich längere Erfahrungen der lokalen Fluchthilfe durch die Regierung (Indira) Gandhi mit dem Ringen um internationale Unterstützung verbanden. Beflügelt durch den UNHCR und andere Flüchtlingsorganisationen entstand aus der regionalen Flüchtlingskrise eine globale Unterstützungskampagne, die bis zum Januar 1972 Waren und Geldbeträge im Wert von etwa 183 Milliarden US-Dollar mobilisierte. Dabei war Indien keineswegs nur Hilfsempfänger, wie Schönhagen zeigt, sondern selbständiger Akteur, der erhebliche finanzielle und logistische Mittel bereitstellte und Unterstützung beisteuerte.

Wichtig ist diese Perspektive auch für die Gegenwart, weil sie die oft so verengte nationale Debatte über Flucht und ihre Ursachen in einen globalgeschichtlichen Zusammenhang stellt. Schließlich landeten etwa 90 Prozent aller weltweiten Flüchtlinge in den 2010er-Jahren nicht etwa zwischen Flensburg und Garmisch, sondern in den Ländern des Globalen Südens. Ein Buch, das unseren Blick weitet und sich allzu glatten Erzählungen entzieht: Das wünscht man auch jenen zur Lektüre, die gerne über Flüchtlinge beim Zahnarzt wettern.

Dietmar Süß lehrt Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Augsburg.